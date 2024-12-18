我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

洛縣高院華裔黃安妮 獲任加州中區聯邦法官

洛杉磯訊
華裔黃安妮獲任加州中區聯邦法官。(圖／洛杉磯縣高等法院公關室提供)
華裔黃安妮獲任加州中區聯邦法官。(圖／洛杉磯縣高等法院公關室提供)

洛杉磯縣高等法院華裔法官黃安妮 (Anne Hwang，譯音)，近日獲任加州中區聯邦法院 (US District Court for the Central District of California) 法官。

洛杉磯縣高等法院主審法官傑斯納 (Samantha P. Jessner) 發表聲明，祝賀黃安妮出任加州中區聯邦法官。她說，「我們祝賀黃法官獲得加州中區聯邦法院的任命」；「她的職業生涯以服務為標誌——為法院的刑事和民事部門提供服務，為法院的幾個委員會提供服務，並透過指導年輕學生為下一代法律專業人士提供服務。聯邦地方法院將從黃法官服務至上的態度，以及她的專業知識和對正義的承諾中受益匪淺」。

黃安妮的司法生涯始於2019 年，此前她於2018年被前加州州長布朗(Jerry Brown) 任命為高等法院法官。從2019年1月到2023年7月，黃安妮在刑事法庭主持約100 起交通違規案件的法官審判和陪審團，對大約 30 多起輕罪刑事案件的審判。2023年7月，黃法官被調往民事法庭，在案件進入審判之前主持涉及人身傷害索賠的案件，處理訴狀和傳票送達、證據開示、附加審前動議、處置性動議和和解。

黃安妮也曾在法院的多個委員會任職，包括技術委員會、審判陪審員委員會、社區外展委員會和規則委員會。在成為法官之前，黃安妮於2006年至2018年在加州中區聯邦公設辯護人辦公室工作。

黃安妮獲得的榮譽和獎項包括美國亞太裔律師協會頒發的「法律開拓者獎」(Trailblazer-in-the-Law Award)。她還指導法學院學生，並作為演講嘉賓參觀法學院課程，討論職業責任、刑事訴訟程序和審判辯護。

黃安妮早年在康乃爾大學(Cornell University)獲得學士學位，並在南加州大學古爾德法學院(USC Gould School of Law)獲得法學博士學位。

加州大學 洛杉磯 刑事訴訟

上一則

消費力旺 洛杉磯港口運量大增 較去年同期成長16%

下一則

惠提爾擬與常熟締結姐妹市 有市民反對 赴議會抗議

延伸閱讀

美最繁忙貨櫃港 洛杉磯港今年處理量可望創紀錄

美最繁忙貨櫃港 洛杉磯港今年處理量可望創紀錄
治癒加州╱愛不褪色 華翁守護失智妻16年

治癒加州╱愛不褪色 華翁守護失智妻16年
幫助中國孕婦來美產子 加州華裔男子被判刑3年半

幫助中國孕婦來美產子 加州華裔男子被判刑3年半
治癒加州╱照顧失智愛妻 華男賣公司 全職照護

治癒加州╱照顧失智愛妻 華男賣公司 全職照護
紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑

紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑
治癒加州系列十之10（Healing California）

治癒加州系列十之10（Healing California）

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14
最後好市多退還她四分之一的錢。（讀者提供）

好市多的退貨神話…1盒4個石榴爛1顆 華女退款1/4

2024-12-13 18:06

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世