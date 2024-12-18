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消費力旺 洛杉磯港口運量大增 較去年同期成長16%

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）。（洛杉磯港視頻截圖）
洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）。（洛杉磯港視頻截圖）

洛杉磯港（Port of Los Angeles）17日舉辦線上每月簡報會，洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）介紹，11月港口貨運量比去年同期增加16%，今年前11月貨運量比去同期成長19%。

洛杉磯港11月共處理了88萬4315個TEU（20呎標準貨櫃）的貨櫃，比去年11月增加16%。在過去的11個月中，共處理937萬5735個TEU貨櫃，相比2023年成長19%。塞羅卡表示，今年的貨運量穩超1000萬貨櫃，這將是洛杉磯港117年歷史中，第二次全年貨運量超千萬的時候。他說，「這是我們與合作夥伴共同努力下創造的偉大里程碑，這是國際海岸和倉儲工會（International Longshore and Warehouse Union）的男女工作者們，我們卡車社區，港口運營者，鐵路合作者及其他致力於繼續促進洛杉磯港抬升至新高度的人們合作的結果。」

此外，洛杉磯港11月處理30萬2033個空貨櫃，同比增長13%。塞羅卡表示，空貨櫃的增長，往往預示未來有更多的貨櫃經過洛杉磯港。

塞羅卡表示，今年年底貨運量的增加，主因美國國內消費力強勁，以及中國商家趕在1月底農曆新年來臨放假之前，將貨物運出去。因中國農曆新年假期，洛杉磯港明年2、3月的貨運量可能會下滑。

美國速達國際海運公司（Ocean Services, The Americas for Expeditors International）副主席凱利（Scott Kelly）作客當天的簡報會，他介紹了在候任總統川普新政下，關稅政策對航運業帶來的可能影響。他說，包括他在內的行業業者都在關注新政府即將出台的具體關稅政策，沒有人能知道未來會發生什麼，但他表示，全球航運會繼續正常運行，可能會存在航線改號 航線改變後，將挑戰港口是否有對應的設施。

塞羅卡同意凱利的觀點。他介紹，洛杉磯港2022年時與中國來往的貨運量為57%，如今下降到43%。在此情況下，總體貨運量仍增加20%，說明商家的航線在改變。塞羅卡介紹，若川普對其他國家增稅，對洛杉磯港貨運量的影響，最早也要等2025年下半年至2026年初顯現。

美國急速國際海運公司（Ocean Services, The Americas ...
美國急速國際海運公司（Ocean Services, The Americas for Expeditors International）副主席凱利（Scott Kelly）。（洛杉磯港視頻截圖）

洛杉磯港 川普 關稅

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