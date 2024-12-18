德國牧羊犬 能看家又好相處 天性剛烈狗勿飼養

XL美國惡霸（American XL bully dog）。（維基百科）

「狗就像小孩子，經過幼稚園的熏陶，出來很不一樣」，聖蓋博谷資深訓狗師表示，近年華人 飼主選擇的寵物 狗種發生很大變化。十多年前，大多數的寵物狗都是「輕量級」；最近幾年，華人家飼養的狗已幾乎清一色變成大型看護犬，陪伴主人和孩子同時，擔當看家護院責任。不過，近期南加連續發生多起狗咬死人事件，讓不少民眾對飼養大型犬心有餘悸。

忠犬俱樂部負責人、資深訓狗師Leo Lu說，飼主選擇寵物狗時，一般不推薦太兇種類，比如說高加索牧羊犬（Caucasian Sheepdog）、法高（French bulldog） 、比特犬（American Pit Bull Terrier）、藏獒（Tibetan mastiff）等，這些狗因生性較為凶悍剛烈，不僅發生意外狀況可能性更高，造成的傷害也更大，還可能會影響到房屋保險 的購買。

法高（French bulldog）。（維基百科）

鬥牛獒犬（Bullmastiff）。（維基百科）

美國純種狗協會好狗公民評估員楊潮明表示，保險公司有明確清單，指出哪些狗狗屬高危犬種，保險費較高，一些特別的犬種甚至被保險公司排除在承保之外。他表示，很多犬種足以看家護院，而且能夠和主人友好相處，風險相對降低，比如警方最多使用的德國牧羊犬，就是不錯的選擇。沒有必要選擇飼養風險太高的犬種，比如XL美國惡霸（American XL bully dog） 、鬥牛獒犬（Bullmastiff）等。

高加索牧羊犬（Caucasian Sheepdog）。（維基百科）

比特犬（American Pit Bull Terrier）。（維基百科）

兩位資深訓狗師都認為，不僅要選擇適合的犬種，對犬種的原始特性也需多加了解，才能知道其潛在天性存在哪些風險。此外，讓狗從小養成良好習慣，聽從主人命令也非常重要。Leo表示，訓練有素的狗不僅在家中動靜有節，出門不會讓主人太費心；但如果狗從小不受約束，再加上天性剛烈，一旦出現狀況，後果往往難以設想。

67歲的苗海俠和她的羅威納Rambo。（忠犬俱樂部提供）

Ella Wang和她的愛犬羅威納Coco。（忠犬俱樂部提供）

他解釋，舉止良好的狗，表現在對人、對其他狗友好，例如不亂叫、在家中不亂咬東西、不隨便大小便，聽從指揮；在戶外玩耍沒有使用繩子的情況下，能夠聽指令回來、接受陌生人的讚美和撫摸；過機場安檢時，能聽從指揮，適當安靜等待；和主人短暫分開不會驚慌，懂得跟隨主人搭乘電梯和扶梯、走路不扯繩子等。

藏獒（Tibetan mastiff）。（維基百科）

郝巍（左）和他家的羅威納「虎妞」。（忠犬俱樂部提供）

楊潮明表示，並不是所有的狗都可以培養出良好禮儀，有些狗性格嚴重缺陷，或者攻擊性特別強，要訓練變成服務犬的難度相當大，因此選擇飼養什麼樣的狗非常重要。