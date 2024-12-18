台灣福爾摩沙小分隊 舞上主流地標區聖塔蒙尼卡

福爾摩沙小分隊成立於2022年，由一群充滿熱情的舞者組成。（主辦方提供）

台灣音樂魅力再次征服加州 主流地標區聖塔蒙尼卡。福爾摩沙小分隊日前在南加著名觀光 景點聖塔蒙尼卡第三街Promenade上演一場精采的舞蹈盛會。演出由團長高欣怡率領，帶來多首來自台灣的流行音樂，旨在讓更多的非台裔美國人認識台灣文化，感受台灣音樂多樣風貌。

去年，福爾摩沙小分隊在第三街TPOP in Public 演出引起觀眾熱烈響應。今年，他們在第三街Promenade的觀光勝地再度展現其舞蹈和音樂才華。小分隊共演繹八首融合當代台灣文化精髓的歌曲舞蹈，包括我要飛(F.I.R 飛兒樂團)、MR.Q(蔡依林 )、姐姐(謝金燕)、BITE BACK(王心凌)、青蘋果樂園(小虎隊)、LALALA(五堅情)、年輕不要留白(城市少女)、OH LALALA(蔡依林)，旨在讓更多觀眾了解並體驗台灣音樂的多元魅力。

福爾摩沙小分隊日前在南加著名觀光景點聖塔蒙尼卡第三街Promenade上演一場精彩的舞蹈盛會。（主辦方提供）

高欣怡表示，經過一年發展，團隊組成日漸多元及國際化，不僅有台美年輕人，也吸引許多非台裔的舞者參與，也有不同年齡層的參與者讓活動更顯溫馨有趣。現居台灣台中的吳秉萱特別飛來參加支持，她表示，即使人在台灣，也可透過福爾摩沙小分隊的YouTube頻道在家裡學習編舞，十分方便。

入團第三年的Ray、Deborah、Jenny表示，能夠透過跳舞來宣揚台灣流行文化，感到榮幸和驕傲，每次練習和表演加深團隊默契，這次表演充滿歡笑與汗水，讓大家感受到強烈的歸屬感與向心力， 期待明年會有更多成員加入。

加入不到一年的Mandy和Jessica表示，在美國主流地區表演，看著群眾們熱烈的互動，好激動，看到沿途路人露出開心的笑容，心裡感到很滿足。希望下一年能繼續參與。

福爾摩沙小分隊成立於2022年，由一群充滿熱情的舞者組成。成員來自不同的背景，但共同的目標是通過舞蹈，將台灣的音樂、歌曲和舞蹈融入到表演中，向觀眾展示台灣文化的豐富多樣。他們積極參與各種演出活動，包括節慶文化節日和慈善活動，以便將台灣的藝術和文化推廣給更多觀眾。