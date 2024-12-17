洛杉磯華文作家協會誦讀賽 懷念老會長周愚

北美洛杉磯華文作家協會15日舉辦2024年聖誕誦讀競賽曁周愚新書發表會，百位文友齊聚。（記者楊青／攝影）

北美洛杉磯 華文作家協會15日舉辦2024年聖誕誦讀競賽暨周愚新書發表會，南加 州百位文友齊聚，分享一年的創作喜悅，並以詩詞歌賦等多種形式，向已故老會長周愚致敬和送別。

活動在888海珍大酒店舉行，南加各地文友以及周愚生前老友共襄盛舉，場面溫馨。

喜福會會長陳玉蓮（右）上台緬懷老友周愚。（記者楊青／攝影）

北美洛杉磯華文作家協會15日舉辦2024年聖誕誦讀競賽曁周愚新書發表會，百位文友齊聚。（記者楊青／攝影）

周愚生前最後兩部作品之一「最後的列車」。（記者楊青／攝影）

北美洛杉磯華文作家協會理事長段金平表示，新書發布會是北美洛杉磯華文作家協會，為已故老會長周愚專門舉辦。她說，今年10月9日，周愚給她一封信，表示希望在12月15日舉辦他的新書發布會，那時候周愚沒有任何病痛徵兆，他的突然去世，讓大家手足無措。大家決定在12月15日，一起來完成老會長的心願。會長張五星在當天的開幕致詞中表示，周愚是作家協會的一面旗幟、多產作家，他的寫作精神，將激勵年輕一代會員們。

陳十美（右）上台緬懷周愚生前趣事。（記者楊青／攝影）

胡張燕燕（右）上台緬懷老友周愚。（記者楊青／攝影）

周愚一生多才多藝，能文能武，不僅是飛行官， 還是文學作家和舞林高手。他一生勤奮筆耕，作品無數。他生前最後兩本著作「白色同船渡」和「最後的列車」，由世界日報出版。

北美洛杉磯華文作家協會15日舉辦2024年聖誕誦讀競賽曁周愚新書發表會，左至右依次為彭南林、段金平、韓舸友。（記者楊青／攝影）

喜瑞都前市長胡張燕燕、蒙特利公園市前市長劉達強、南加州 校友會前會長陳十美、喜福會會長陳玉蓮等分別登台，緬懷與周愚生前的交往和趣事。活動還安排誦讀競賽，由每桌推舉一位文友朗誦周愚作品，從「第一次單飛」到「我在大鵬灣的日子」，從「台灣日本瀟灑走一回」到「走過武夷山」，從「走過岷江」到「家住小台北」，記載周愚豐富精采的人生及對寫作的終身熱愛與執著，令每一位來賓動容。

北美洛杉磯華文作家協會15日舉辦2024年聖誕誦讀競賽曁周愚新書發表會，百位文友齊聚。（記者楊青／攝影）

北美洛杉磯華文作家協會副會長王智、北美華人作家協會總會會長蓬丹、副會長彭南林，印太研究中心執行長楊賢怡等參加活動。