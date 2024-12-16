舊金山灣區生活成本 全美最高洛杉磯緊追

高房價是推動加州舊金山灣區、洛杉磯都會區等地生活成本上升的主要原因。（記者李怡／攝影）

根據美國經濟分析局（BEA）15日的最新數據，舊金山 灣區仍是全美生活成本最高的地區，洛杉磯 都會區緊隨其後。

2023年，舊金山大都市區的生活成本比全國平均水平高出18%，連續6年位居全美之首。自2018年以來，洛杉磯的生活成本持續攀升。

BEA的數據顯示，生活成本主要由食品、住房、交通、教育和醫療等因素決定。其中，住房價格是推動生活成本上升的主要原因，舊金山灣區的住房市場表現尤為極端。舊金山的住房成本是全國平均水平的兩倍，聖荷西的住房成本也超過全國平均的兩倍。同時，洛杉磯的住房成本比全國平均高出73%，成為生活成本上漲的主要推手。

2022年至2023年，舊金山地區的生活成本基本持平，但洛杉磯地區的生活成本則上升了2個百分點。儘管BEA並未公佈詳細的價格數據，但專家普遍認為，租金價格的上漲是洛杉磯生活成本上升的主要原因。

相較之下，生活成本較低的地區通常有著更可負擔的住房價格。例如，阿肯色州的小石城地區生活成本比全國平均低11%，住房成本比全國平均低33%。

專家稱，隨著洛杉磯等主要大都市區住房成本的不斷攀升，居民的經濟壓力可能加劇，導致加州 內部的經濟不平等進一步擴大。雖然舊金山灣區的生活成本相對略有改善，但其住房市場仍然是全美最難以負擔的地區之一。

這份數據凸顯了加州居民面臨的生活負擔挑戰，在租金和水電費持續高企的情況下，加州主要城市的生活成本遠超全國平均水平。