EMS：教育界恐迎川普式文化戰爭

喬治城大學（Georgetown University）McCourt公共政策學院獨立智庫FutureEd創立主任Thomas Toch。（視頻截圖）

教育是眾多家長關心的問題。美國當選總統川普 即將上台，教育政策或將面臨大洗牌。少數族裔媒體（EMS）日前邀請專家進行線上會議，討論該議題。有專家認為，川普領導下的教育理念將迎來教育意識型態的「文化戰爭」，同時共和黨推出的政策也將面臨極大阻力。

南加州大學 Rossier教育學院院長Pedro Noguera介紹，面對未來川普執政對教育界的影響，「沒有人知道會發生什麼，世界變化得太快。」不過根據川普曾經對教育的態度，以及任命Linda McMahon為教育部長，教育領域將面臨震動（rumble）。他說，川普領導下，教育界將發生「文化戰爭」，例如對LGBTQ文化的態度，對此類書籍的禁止等都將推行，不過這些推行也將面臨很大的阻力。Pedro Noguera舉例說，川普非常支持的「教育券」（School Voucher）法案，之前在一些州的普選中被選民否決，包括紅州肯塔基等。總得來說，Pedro Noguera支持教育界的改革，但不確定川普領導下的政府是否會帶來好的變革。

喬治城大學（Georgetown University）McCourt公共政策學院獨立智庫FutureEd創立主任Thomas Toch介紹，聯邦對地方弱勢群體家庭高等教育的撥款非常重要。他認為聯邦對地方的弱勢群體教育撥款會受到限制。拜登政府推出的大學貸款豁免計畫也會被停止。川普政府也會減少LGBTQ群體的教育機會。介於川普上屆執政期對非法移民 以及合法移民的限制，國際留學生將受打擊。