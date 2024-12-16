南加高校聯盟匹克球賽150球友參賽 送愛到非洲

南加高校聯盟匹克球大賽「易麗杯」15日舉辦。（記者邵敏／攝影）

南加 高校聯盟匹克球大賽「易麗杯」，15日在洛杉磯縣艾爾蒙地 （El Monte）Whittier Narrows匹克球場舉行，當天共有150位球友參與。比賽還籌募球拍，捐贈給非洲貧困地區的青少年。

影音來源：記者邵敏

南加高校聯盟匹克球大賽主辦方部分成員。（記者邵敏／攝影）

此次賽事主辦方為南加州 高校聯盟匹克球俱樂部，協辦是東南大學、交通大學南加校友會。賽程在女雙、男雙、混雙20個項目中展開較量，包括20所中華高校以及兄弟社團台山體協、CCPA等參與，共計150位球友參賽。

熱烈的賽事從當天上午9時開始，一直持續到下午5時。混雙3.0「55歲+常青組」冠軍，由Paika隊的Chengli Zhou與Jane Xu摘獲；女雙3.0組冠軍是南開大學隊的Annie Li和Mary Meng；女雙3.5全齡組的冠軍由清華永鋒科技的Jinyan Wu和Linda Smith獲得；女雙3.5「55歲+組」的冠軍是Paika隊的黃倩和Julie Hu。

匹克球俱樂部主席淩雲介紹，該俱樂部成立不到一年，已迅速發展成近700多名球友的大家庭，豐富的活動，吸引眾人參與。每場比賽的籌劃和完成，都由義工自發組織。淩雲同時指出，此次年終大賽，還為Wild Hope Ministry非營利組織籌募20支球拍，捐贈給非洲貧困地區的青少年，希望以此激發更多學生積極投入到體育運動。

共150位球友參與匹克球「易麗杯」賽事，大家以球會友。（記者邵敏／攝影）

南加高校聯盟2024屆會長李姍表示，高校聯盟成立於2016年，匯聚79家中華高校校友會，下設興趣愛好、行業專委會、體育文藝部等26個俱樂部。 其中匹克球俱樂部今年全新成立， 在義工和球員們的共同努力下，先後承辦「金陵杯」、協辦「福建杯」兩次大賽，好評如潮，並榮獲2024聯盟「優秀俱樂部」獎。

即將上任2025屆南加高校聯盟會長的劉國雲，當天在現場看到眾人積極參與賽事，表示十分激動，「大家熱愛這項運動的同時以球會友。」

劉國雲指出，除匹克球俱樂部外，高校聯盟還有高爾夫球、乒乓球、網球、羽毛球等多個俱樂部，希望更多人踴躍參加活動，加入南加高校聯盟大舞台。