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自助儲藏室 亞凱迪亞市男子值8.8萬元物品被盜

編譯組／綜合報導
亞凱迪亞男子里克・莫拉萊斯表示，他儲存於自助儲藏室的物品幾乎被偷光了。（截圖自abc7 Eyewitness News）
亞凱迪亞男子里克・莫拉萊斯表示，他儲存於自助儲藏室的物品幾乎被偷光了。（截圖自abc7 Eyewitness News）

加州亞凱迪亞(Arcadia)的一名男子表示，他將幾乎所有擁有物都存放在自助儲藏室中，然而幾個月後，大部分的物品均已不復存在。

里克・莫拉萊斯(Rick Morales)表示，他在6月失業後，將物品儲存於Arcadia 210自助儲藏室後旅行了幾個月。他甚至錄下了儲物的過程，然而在莫拉萊斯旅行結束後，卻發現大部分物品已經不見了。

他在周四對abc7 Eyewitness News說：「我的筆記型電腦、硬碟等，基本上過去25年的整個職業生涯都被剝奪了。」

莫拉萊斯說他去自助儲藏室的辦公室詢問發生過程，並要求任何監視錄像，但他聲稱無法得到太多的幫助。莫拉萊斯隨後報警，並試圖申請保險理賠；他表示僅獲得了2500元的賠償。

莫拉萊斯說：「幸運的是，我在網上購買了很多東西，所以我有電子郵件以及所有內容存證。這累積了將近8萬8000元的物品。」

莫拉萊斯還說他已故愛犬Gabby的骨灰罈也遺失了。他說：「這真的讓我最痛心，因為所有東西都可以替換，唯獨無法替換的是已故愛犬Gabby，牠陪伴我度過了整個新冠疫情。」

Arcadia 210自助儲藏間表示正在調查此事件，並向ABC7發送了一份簡短的聲明，表示到目前為止，莫拉萊斯尚未完全配合保險公司就被盜證據進行索賠和結算。

亞凱迪亞警察局建議，若有使用自助儲藏室，需要採取措施確保物品安全；警官西亞德洛(Kollin Cieadlo)說，如果有存放貴重物品，建議考慮安裝安全攝像頭在捲簾門或行人通道門外，以及儲藏室的內部，如此一來就可以知道是否有人闖入儲藏室內。

莫拉萊斯表示他仍在與保險公司抗爭，但很可能直到明年也不會有結果。

保險 亞凱迪亞 加州

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