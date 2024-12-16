我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

阿罕布拉市長王楠談新年願景：公安是社區福祉基石

記者劉子為╱阿罕布拉報導
阿罕布拉市新任市議員王楠（Noya Wang）12月9日宣誓就職，同時兼任市長一職。（受訪者提供）
阿罕布拉市新任市議員王楠（Noya Wang）12月9日宣誓就職，同時兼任市長一職。（受訪者提供）

阿罕布拉市新任市議員王楠（Noya Wang）日前宣誓就職，同時兼任市長一職。 王楠接受本報採訪，分享其上任後的心情以及未來重點計畫。

王楠（中）宣誓入職，並表示將以最大誠意和投入履行這份責任。（受訪者提供）
王楠（中）宣誓入職，並表示將以最大誠意和投入履行這份責任。（受訪者提供）

王楠表示，能夠擔任阿罕布拉市第四選區的市議員並同時肩負市長職責，她感到無比榮幸與感激。談到過去八個月來，與孩子一同走訪街道、拜訪住戶的經歷。王楠表示，居民的善意和對話，將成為她未來決策的重要指引，確保充分反映社區聲音和需求。

王楠展望未來的重點項目與計畫指出，公共安全是社區福祉的基石，並提出具體計畫，將重新啟動並擴大鄰里守望，鼓勵鄰里間相互關照，建立緊密聯繫社區，打造一個安全環境，讓兒童能夠茁壯成長，長者安享晚年，每個人都能安心生活。此外，還將確保街道對行人友好、交通流暢，並提升基礎設施韌性，以應對自然災害和城市增長帶來的挑戰。

在提升生活品質方面，王楠提出多項願景，包括增加可負擔住房供應、支持本地企業發展、擴展綠地、推廣可持續發展、保護歷史資源、改善公共交通服務、減少城市噪音，以及促進文化與休閒活動的多樣性。她說︰「我希望傾聽每一位居民的聲音，將這些元素融入城市發展，讓阿罕布拉成為一個安全且充滿歸屬感的家園。」

王楠強調，她將與市議會同仁、市府團隊及所有居民緊密合作，以包容和高效的方式實現各項目標，共創更光明、安全和繁榮的阿罕布拉市。她也向居民致以節日祝福。

王楠回顧她在規劃委員會的服務經歷，表示這份工作激發她對政策的熱情，讓她體會到與社區合作的價值。她鼓勵居民積極參與城市決策，並提供她的聯繫方式[email protected]。 身為華裔的王楠特別提到，雖然阿罕布拉市的華人居民比例較高，但參與社區事務的聲音仍顯不足。她呼籲華人居民積極融入社區，與鄰里建立聯繫，踴躍表達意見與需求，共同打造更美好家園。

據悉，阿罕布拉市議會每九個月輪換市長職位。王楠居住阿罕布拉已有十餘年，此次當選第四選區市議員，填補前市議員佩瑞茲（Sasha Renee Perez）競選州參議員而空出的席位。同時，第三選區市議員Jeffrey Maloney在未有競爭者的情況下連任。

阿罕布拉 華人 華裔

上一則

羅蘭學區「學生聲音」獲加州學校教協金鐘獎

下一則

洛縣油價平均每加侖4.379元 創3年新低

延伸閱讀

華興多元文化中心 派發玩具歌舞助興

華興多元文化中心 派發玩具歌舞助興
舊金山市長專欄／走過6年半 布里德感謝市民支持

舊金山市長專欄／走過6年半 布里德感謝市民支持
費城中華婦女聯誼會26週年慶暨新屆職員就職典禮

費城中華婦女聯誼會26週年慶暨新屆職員就職典禮
華僑社會福利社 表揚傑出社區領袖

華僑社會福利社 表揚傑出社區領袖
班森賀華人服務中心9周年籌款晚宴 政僑界出席

班森賀華人服務中心9周年籌款晚宴 政僑界出席
4年級華生創意 打造2025玫瑰花車

4年級華生創意 打造2025玫瑰花車

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
當局至今未透露，嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。（ABC7電視台）

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

2024-12-08 15:56
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09

超人氣

更多 >
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變
支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金