阿罕布拉市長王楠談新年願景：公安是社區福祉基石

阿罕布拉市新任市議員王楠（Noya Wang）12月9日宣誓就職，同時兼任市長一職。（受訪者提供）

阿罕布拉 市新任市議員王楠（Noya Wang）日前宣誓就職，同時兼任市長一職。 王楠接受本報採訪，分享其上任後的心情以及未來重點計畫。

王楠（中）宣誓入職，並表示將以最大誠意和投入履行這份責任。（受訪者提供）

王楠表示，能夠擔任阿罕布拉市第四選區的市議員並同時肩負市長職責，她感到無比榮幸與感激。談到過去八個月來，與孩子一同走訪街道、拜訪住戶的經歷。王楠表示，居民的善意和對話，將成為她未來決策的重要指引，確保充分反映社區聲音和需求。

王楠展望未來的重點項目與計畫指出，公共安全是社區福祉的基石，並提出具體計畫，將重新啟動並擴大鄰里守望，鼓勵鄰里間相互關照，建立緊密聯繫社區，打造一個安全環境，讓兒童能夠茁壯成長，長者安享晚年，每個人都能安心生活。此外，還將確保街道對行人友好、交通流暢，並提升基礎設施韌性，以應對自然災害和城市增長帶來的挑戰。

在提升生活品質方面，王楠提出多項願景，包括增加可負擔住房供應、支持本地企業發展、擴展綠地、推廣可持續發展、保護歷史資源、改善公共交通服務、減少城市噪音，以及促進文化與休閒活動的多樣性。她說︰「我希望傾聽每一位居民的聲音，將這些元素融入城市發展，讓阿罕布拉成為一個安全且充滿歸屬感的家園。」

王楠強調，她將與市議會同仁、市府團隊及所有居民緊密合作，以包容和高效的方式實現各項目標，共創更光明、安全和繁榮的阿罕布拉市。她也向居民致以節日祝福。

王楠回顧她在規劃委員會的服務經歷，表示這份工作激發她對政策的熱情，讓她體會到與社區合作的價值。她鼓勵居民積極參與城市決策，並提供她的聯繫方式[email protected]。 身為華裔 的王楠特別提到，雖然阿罕布拉市的華人 居民比例較高，但參與社區事務的聲音仍顯不足。她呼籲華人居民積極融入社區，與鄰里建立聯繫，踴躍表達意見與需求，共同打造更美好家園。

據悉，阿罕布拉市議會每九個月輪換市長職位。王楠居住阿罕布拉已有十餘年，此次當選第四選區市議員，填補前市議員佩瑞茲（Sasha Renee Perez）競選州參議員而空出的席位。同時，第三選區市議員Jeffrey Maloney在未有競爭者的情況下連任。