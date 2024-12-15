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經文處秘書提醒：身分、交友、投資陷阱多

記者啟鉻╱洛杉磯報導
駐洛杉磯經文處警政秘書楊力靜。（記者啟鉻╱攝影）
駐洛杉磯經文處警政秘書楊力靜。（記者啟鉻╱攝影）

華人移民希望實現美國夢，但由於對當地華人社會、周邊環境和法律法規不熟悉，加上語言障礙，容易遇到各種騙局成為受害人。駐洛杉磯經文處警政秘書楊力靜提醒，除了需警惕移民身分詐騙，還要小心網路騙局。

華人新移民初到美國，因急於身分轉換，很容易陷入移民身分詐欺。楊力靜指出，有些移民公司信誓旦旦許諾可以包辦身分成功，然後讓申請者繳交高額費用。實際上，辦理移民身分，不可能百分百通過，這明顯是欺騙。所以提醒新移民要事先了解相關規定，如果有所謂移民顧問或移民公司，保證通過辦理身分，那一定是騙局。

楊力靜進一步表示，新移民到了美國後，有些不法者借熟人之便，騙取對方個人資訊，或者信箱密碼，然後行騙。新移民要提防的是交友騙局，比如愛情詐欺，上網時突然跳出來有靚女照片並附有聯絡資訊。如果主動聯絡，對方會告知有投資項目回報率很高，一步步引誘落入愛情投資陷阱。有人信以為真，跟進投資，最後人財兩空，無法尋回投資款。

還有就是不法者假冒中國執法人員，比如公安人員或檢察官，給新移民受害者打電話，聲稱受害者涉及跨國犯罪集團犯罪案件，這些案件包括洗錢或販賣兒童，威脅受害者將帳戶裡的錢轉到不法者指定帳戶，藉口是協助調查，給與保護。並保證調查清楚後，再將錢返還。如果受害者不知道這是騙局，就會落入詐欺圈套。

另一個就是當詐欺受害人陷入騙局，按照不法者指令匯去很多錢時，發現是個騙局。這時再有網上跳出資訊廣告，公司或者個人自稱可以成功幫助受害者索回超過九成的被騙錢，實際上這又是騙局，因為沒有哪個機關，可以幫助受害人追回超過90%的被騙資金。

所以對於華人新移民，專家建言，勿要相信老鄉或熟人而上當受騙。警惕網絡詐欺，包括假冒移民局通知、銀行帳戶異常提醒，或低價商品廣告，這些騙局利用恐嚇或誘惑，讓人匆忙做出錯誤決定。提醒新移民，主動參加當地華人社區的法律與財務講座，或尋求非營利機構的協助，遇到涉及法律或金融的問題，諮詢專業人士，學習基本防詐欺技巧。

移民 詐欺 華人

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