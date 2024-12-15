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自洛杉磯走私野生保護動物「美東箱龜」 港男認罪

洛杉磯訊
美東箱龜因美麗的花紋在中國市場備受喜愛。（美國司法部）
美東箱龜因美麗的花紋在中國市場備受喜愛。（美國司法部）

香港公民田賽昆（Sai Keung Tin，音譯）今年初被控從美國至香港走私野生保護動物「美東箱龜」 （Eastern Box Turtle）四項相關罪名。12月13日，他對走私等四項罪名認罪。

根據NBC新聞網報導，今年54歲的田賽昆在洛杉磯聯邦法庭認罪。根據美國聯邦檢察官辦公室的消息，田賽昆曾輔助走私40隻美東箱龜，企圖從美國運往香港，被托倫斯野生動物監測人員發現。這些烏龜被分開放在四個箱子中，每個箱子裝有8至12隻。在監測人員發現這些烏龜時，其中一隻已經死亡。

被發現時，這些烏龜被放在襪子裡。（美國司法部）
被發現時，這些烏龜被放在襪子裡。（美國司法部）

被截獲的這批烏龜，裝箱運往香港，收件人為「Ji Yearlong」，調查人員認為這是田賽昆的化名，而地址也是田賽昆在香港的住址。為了蒙混過關，箱子上註明的貨物為杏仁和巧克力曲奇餅。這些烏龜被放在襪子中，為了保護龜殼並防止牠們移動，引起安檢人員注意。

美東箱龜是箱龜的一種，是美國東部森林地區的物種，另在中西部地區也生活著一小部分美東箱龜。這種烏龜，以龜殼鮮豔的斑點花紋最為值錢，特別是在中國和香港市場，很多人喜歡養這種烏龜作為寵物。該物種是國際貿易野生動植物保護協定（CITES）中的重點保護動物，中美兩國皆為該協定的簽署國。

香港 寵物 洛杉磯

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