我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

南加奇諾市99大華超市 菲裔女生抽中TOYOTA轎車

記者啟鉻／奇諾市報導
大華超市40周年慶暨南加TOYOTA抽獎，菲律賓裔女生卡灑巴贏得頭獎2024新款豐田廂型車。（記者啟鉻／攝影）
大華超市40周年慶暨南加TOYOTA抽獎，菲律賓裔女生卡灑巴贏得頭獎2024新款豐田廂型車。（記者啟鉻／攝影）

南加州奇諾市99大華超市14日舉辦40周年慶暨Toyota大抽獎活動，經過多輪Bingo選擇，來自寇恩縣（Kern County）的菲律賓裔女生卡灑巴（Angel Casabar）成為頭獎得主，贏得一輛2024新款豐田車，其他入圍者分別獲得99大華超市100元至500元禮品卡。

市場部經理Henry Chuang介紹，恰逢99大華超市40周年慶，聯合南加Toyota銷售單位共同舉辦抽獎活動，並在當天揭曉大獎獲得者。這項活動在疫情後首次啟動，參與者有約6000人，隨機選擇其中八人入圍，但當天活動來了七位，一人缺席。最先在超市內美食廣場角逐，通過三輪選擇，其中二次Bingo選擇，即初賽和複賽，最終三位參與者獲得頭獎豐田車的三把車鑰匙，但只有其中一把鑰匙有效。

然後三位決賽者移步室外至頭獎豐田車停泊地點，當他們分別打開車鑰匙盒子，在主持人的口令下，依次按下啟動鍵，最後是來自寇恩縣的亞裔女生卡灑巴開啟了車輛，成為最終大獎得主，獲得2024新款Toyota Sienna廂型車。

卡灑巴非常激動，她表示將這輛車作為禮物送給爸爸媽媽，他們值得擁有。她表示，多年來經常與家人到99大華超市購物，這裡也是全家人最喜愛的購物商場。

99大華超市是一家主要服務於亞裔社區的連鎖超市，也是全美規模最大的亞裔超市之一。成立於1984年，總部位於南加州普安那公園市。創立初期的目標是為亞裔移民提供熟悉的家鄉食品，同時引進優質的亞洲商品。其中「99」被認為是一個吉祥的數字，代表繁榮和長久，特別受到亞裔及華人顧客的喜愛。截至目前，該超市在全美多個州設有分店，顧客族裔也日益多元化。

亞裔 豐田 南加

上一則

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

下一則

新加州提案 都會鄉村分庭抗禮

延伸閱讀

奇諾大華超市40周年慶 幸運姑娘贏頭獎豐田轎車

奇諾大華超市40周年慶 幸運姑娘贏頭獎豐田轎車
洛杉磯華埠送溫暖 300家庭收聖誕禮包

洛杉磯華埠送溫暖 300家庭收聖誕禮包
交通大學南加校友會81週年會 五校一家共創未來

交通大學南加校友會81週年會 五校一家共創未來
洛杉磯公羊隊 獲南加最有價值球隊

洛杉磯公羊隊 獲南加最有價值球隊
預防買到有問題禮品卡 最好這樣做以免被詐

預防買到有問題禮品卡 最好這樣做以免被詐
好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注