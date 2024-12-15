南加奇諾市99大華超市 菲裔女生抽中TOYOTA轎車

大華超市40周年慶暨南加TOYOTA抽獎，菲律賓裔女生卡灑巴贏得頭獎2024新款豐田廂型車。（記者啟鉻／攝影）

南加 州奇諾市99大華超市14日舉辦40周年慶暨Toyota大抽獎活動，經過多輪Bingo選擇，來自寇恩縣（Kern County）的菲律賓裔女生卡灑巴（Angel Casabar）成為頭獎得主，贏得一輛2024新款豐田 車，其他入圍者分別獲得99大華超市100元至500元禮品卡。

市場部經理Henry Chuang介紹，恰逢99大華超市40周年慶，聯合南加Toyota銷售單位共同舉辦抽獎活動，並在當天揭曉大獎獲得者。這項活動在疫情後首次啟動，參與者有約6000人，隨機選擇其中八人入圍，但當天活動來了七位，一人缺席。最先在超市內美食廣場角逐，通過三輪選擇，其中二次Bingo選擇，即初賽和複賽，最終三位參與者獲得頭獎豐田車的三把車鑰匙，但只有其中一把鑰匙有效。

然後三位決賽者移步室外至頭獎豐田車停泊地點，當他們分別打開車鑰匙盒子，在主持人的口令下，依次按下啟動鍵，最後是來自寇恩縣的亞裔 女生卡灑巴開啟了車輛，成為最終大獎得主，獲得2024新款Toyota Sienna廂型車。

卡灑巴非常激動，她表示將這輛車作為禮物送給爸爸媽媽，他們值得擁有。她表示，多年來經常與家人到99大華超市購物，這裡也是全家人最喜愛的購物商場。

99大華超市是一家主要服務於亞裔社區的連鎖超市，也是全美規模最大的亞裔超市之一。成立於1984年，總部位於南加州普安那公園市。創立初期的目標是為亞裔移民提供熟悉的家鄉食品，同時引進優質的亞洲商品。其中「99」被認為是一個吉祥的數字，代表繁榮和長久，特別受到亞裔及華人顧客的喜愛。截至目前，該超市在全美多個州設有分店，顧客族裔也日益多元化。