五校一家共創未來 交大南加校友會81周年會

交通大學南加州校友會81周年年會大合照。（主辦單位）

交通大學南加州 校友會近日在尼克森總統圖書館舉辦81周年年會，主題「五校一家共創未來」。現任會長賈旭東，前會長丁言愉、張鳴、紹瑩、陳宏正、蕭強，理事顏利平及傑出校友金敏誠、盧悅雯等分別致辭，從不同層面角度表達了交大校友會，交大人共同努力回饋社會的價值觀及行動力。

交通大學包括上海交大、西安交大、北京交大、陽明交大及西南交大五校。

賈旭東會長表示，作為交通大學南加 州校友會現任會長，將於大家一起努力，繼續推動校友會朝著更美好的未來前進，目標是進一步擴大大家庭，建立更加緊密的聯繫，為彼此提供支持與幫助，共同促進校友之間的交流與合作，增強品牌, 傳承交大人，交大情，交大魂，交大夢的情懷。

交通大學南加州校友會秉持「五校一家共創未來」的精神，在過去一年裡取得了許多令人難忘的成績包括：交通大學南加州校友會會歌「像海一樣 」的誕生，會長和理事長交接、聯誼與交流、創新論壇活動等。透過微信 公眾號和網站，讓校友會的品牌活動訊息更便捷傳遞給校友，使更多校友加入這個大家庭。堅信透過共同努力，交大南加州校友會將不斷壯大，成為一個更有活力和更有影響力的組織。未來，將共同創造更多美好的回憶，實現更多共同的夢想。期待與每一位校友為交大的輝煌未來而努力。