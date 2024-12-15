華埠服務中心送暖 300家庭收聖誕禮包

洛杉磯華埠聖誕節送溫暖，主辦方代表合影。（記者王若然／攝影）

聖誕節前夕華埠 服務中心和南加州 華人律師協會再次聯手，14日在洛杉磯華埠（Chinatown）舉辦送溫暖活動，當天有300個低收入家庭領取了節日大禮包，小朋友們收到了玩具。

記者王若然／製作

14日上午9時，洛杉磯華埠國泰銀行停車場十分熱鬧，幾百位民眾排成長龍，等待領取聖誕節日禮包。這是華埠服務中心（Chinatown Service Center，CSC）和南加 州華人律師協會（Southern California Chinese Lawyers Association，SCCLA）第38年聯手，在聖誕前夕為低收入家庭送溫暖。華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）介紹，今年的送溫暖活動主要是由南加州華人律師協會籌集約2.6萬元資金，華埠服務中心幫忙購置物品並挑選符合條件的受益家庭。

現場超百名義工大合影。（記者王若然／攝影）

伍競群介紹，今年有更多個單位加入，除了國泰銀行一如既往提供停車場作為活動的場地外，還有南加州亞美公義促進中心(Asian Pacific American Legal Center，APALC)及洛杉磯道奇隊義工捐贈的孩童玩具；今年還加設臉部彩繪攤位，共同打造社區溫暖節慶氛圍。

美國華裔民選官員協會（Chinese- American Elected Officials，CEO），美國銀行（Bank of America），洛杉磯道奇隊亞裔志工團隊的成員也到場幫忙，有超過百位義工服務民眾。現場還有聖誕老人，愉快的聖誕音樂，節日氛圍十分濃郁。

今年的節日大禮包中，包括新鮮蔬果、蝦，易保存的罐頭食品，乾糧，飲料、小點心等。華埠服務中心發展部主任Elyse Hwu介紹，今年贈送的禮包稍作調整，減少容易腐爛的食物，增加一些容易保存的食物。這300個家庭是華埠服務中心的顧客，通過對這些家庭的背景了解，確保他們是弱勢家庭，讓這些食物給到真正有需要的家庭。

出席當天活動的嘉賓還包括：華埠服務中心董事會主席暨聖瑪利諾（San Marino）學區教育委員會副主席張志堅（C Joseph Chang），華埠服務中心董事會副主席Lawrence Tam，華埠服務中心董事會成員暨蒙特利公園市副市長吳紹榮（Vinh Ngo），華埠服務中心董事會成員Gloria Tang，華埠服務中心董事會成員Irene Williams，南加州華人律師協會董事會主席Nadine Tan等。