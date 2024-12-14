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洛杉磯公羊隊 獲南加最有價值球隊

洛杉磯訊
美式足球洛杉磯公羊隊（L.A.Rams）獲福布斯評選為南加州最有價值球隊。（官網）
美式足球洛杉磯公羊隊（L.A.Rams）獲福布斯評選為南加州最有價值球隊。（官網）

據KTLA電視台報導。洛杉磯今年迎來了職業運動豐收之年。道奇隊（L.A. Dodgers）勇奪世界大賽冠軍，銀河隊（L.A. Galaxy）摘下MLS杯冠軍，而兩支NFL球隊的精彩賽季也讓南加州居民備感榮耀。不僅如此，這些球隊的價值也在近日公布的福布斯（Forbes）年度職業運動隊估值榜單中得到了充分體現。洛杉磯公羊隊（L.A. Rams），成為南加州最有價值的運動隊。

在這項榜單的前50名中，洛杉磯地區的球隊多次上榜，顯示了這些運動隊伍在體育界的非凡影響力。根據福布斯的數據，排名第一的依然是NFL達拉斯牛仔隊，估值超過100億美元，成為首支突破百億大關的球隊。

排名第二的球隊是金州勇士隊（Golden State Warriors），這支以四次奪冠締造王朝的NBA球隊估值達到76億美元。最讓洛杉磯人關注的是排名第三的洛杉磯公羊隊。這支2021年超級碗冠軍球隊，估值達到75億5000萬美元，成為南加州最值錢的運動隊。

公羊隊的高估值與其主場SoFi體育場密不可分。這座奢華且多功能的體育場僅運營四年，已迅速成為洛杉磯的重要娛樂中心，承辦了多場大型活動和比賽，為球隊帶來穩定的收入來源。

紫金軍團洛杉磯湖人隊名列第八，估值達到71億美元，再次證明其作為NBA標誌性球隊的地位。其他上榜的洛杉磯球隊還包括：排名第23的洛杉磯快艇隊（55億美元）、排名第24的洛杉磯道奇隊（54億5000萬美元），以及排名第31的洛杉磯電光隊（L.A. Chargers），估值51億美元。

洛杉磯 加州 南加

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