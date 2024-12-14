伍蘭岡殺醫案 前妻也涉案5人被捕

米修吉與2023年剛娶的嬌妻。（Hamid Mirshojae的臉書帳號）

洛杉磯 市伍蘭岡61歲醫生米修吉（Hamid Mirshojae）8月23日遭人伏擊身亡，洛杉磯市警局、聯邦調查局與德州 哈里斯縣警、休士頓市警局合力偵辦至今，在本周已連續逮捕五名嫌犯，12日被捕的53歲前妻Ahang Mirshojae赫然在列。米修吉2023年再娶新歡，讓案情更為複雜。

五人分別是：41歲的Evan Hardman，住在德州Tombal，12月10日遭捕，被控特定情況下謀殺；40歲的Ashley Rose Sweeting，洛市本地人，住在瑞西達（Reseda），10日被捕，被控協助殺人；26歲的 Sarallah Jawed，洛市本地人，住在卡諾加公園（Canoga Park），11日被捕，被控特定情況下謀殺；46歲的Shawn Randolph住在洛市Valley Village，12日被捕，被控謀殺；53歲的 Ahang Mirshojae，即米修吉的前妻，現住洛縣 卡拉巴薩斯（Calabasas），12日被捕，被控謀殺。

事發當天，米修吉步出伍蘭岡（Woodland Hills）Topanga Canyon Boulevard 5900街區的自家診所，但在要開車門時遭人射擊頭部致死。警方願意公開的線索是，行凶者頭戴面罩，行凶後立即從診所後方逃逸，但目前仍未公布凶手到底是誰，但五人都與謀殺有關，只是相關證據仍待補強。

南加新聞集團的報導特別指出，Evan Hardman與Ashley Rose Sweeting都是前科累累。Evan Hardman曾經威脅殺人，毆打並以致命凶器傷人，並在今年出言恐嚇前同居人，要讓她「見不到明天的太陽」。Ashley Rose Sweeting 2002年就開始偷竊、搶劫，並因為友人提告而多次遭到禁制。