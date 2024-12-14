女參加湖人奪冠遊行被警誤傷告洛市 法官准續審

洛杉磯女子狀告洛杉磯市和洛杉磯市前警察局長摩爾橡皮子彈傷害案，法庭裁定25年4月15日繼續開庭。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 地區一名女子對洛杉磯市和洛杉磯市前警察局長摩爾提出起訴，聲稱她在2020年湖人 隊獲得NBA 總冠軍的慶祝大遊行中被洛杉磯警察的橡皮子彈擊中臉部。洛杉磯法庭法官13日裁定本案可繼續庭審，法庭將在2025年4月15日繼續開庭。

34歲的米格爾（Erika Miguel）之前向洛杉磯高等法院提起訴訟，指控公民權利受到侵犯，遭到攻擊和毆打、錯誤逮捕和監禁、因故意傷害和疏忽造成其情緒困擾等。洛杉磯高等法院法官13日駁回了洛杉磯市要求米格爾案取消或分開審理的動議，裁定本案可繼續審理。法官表示將會仔細檢查本案的每項證據和記錄。

被告方洛杉磯市府律師表示，雙方目前對本案的主要爭議是，米格爾在事發時到底是被警方的橡皮子彈擊中，還是被人群中的瓶子打到。市府律師表示，米格爾當時向遊行活動管理人員承認，她似乎被瓶子擊中了。

米格爾在2021年11月提起的訴訟中堅稱洛杉磯警察局「是注意到當時大家是和平遊行場合，所以使用了低致命性的橡皮子彈，但還是造成了她臉部和其他重要部位多處嚴重受傷」。

米格爾2020年10月11日和她的男性同伴一起在當時的史迪波中心附近參加湖人隊慶祝活動。訴訟稱，他們被身穿防暴裝備的洛杉磯警察局警察攔截。米格爾稱，她的同伴和其他湖人球迷遵守了警察命令，步行離開。其間米格爾停下來在一個小販買了一個熱狗，在沒有警告的情況下，一名警官「魯莽且不人道地」用橡皮子彈射中了她的臉部，她的一側臉受到撞擊，撞擊導致她摔倒在地。訴訟稱，「原告立即感到難以忍受的疼痛，耳朵傳來強烈的嗡嗡聲，血從她的耳朵滴下來」。

當米格爾在震驚和疼痛中迷失方向時，聽到警察大聲喊叫人們趴在地上，以便警察逮捕。米格爾坐在地上，懇求幫助。洛杉磯警察局的一名主管後來叫了救護車。訴訟稱，她在救護車抵達期間沒有得到急救幫忙。她被診斷為腦震盪、腫脹和挫傷。