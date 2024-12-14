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南加學生話劇「從廣東出發 」 演繹華人掘金潮故事

記者邵敏／亞凱迪亞報導
華裔學生演繹18世紀華人在舊金山的掘金潮故事。（記者邵敏／攝影）
華裔學生演繹18世紀華人在舊金山的掘金潮故事。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞市幾名華裔學生，在中文老師曾思凝帶領下成立「金山劇社」，10日演出話劇 「從廣東出發 」，吸引眾多華人家長帶孩子觀看。

華裔學生在中文老師的帶領下，10日演出話劇 「從廣東出發 」。（記者邵敏／攝影）
華裔學生在中文老師的帶領下，10日演出話劇 「從廣東出發 」。（記者邵敏／攝影）

這部近50分鐘話劇，經過三個月排練，10日晚在亞市Good Shepherd教堂演出。由五名年齡從8歲至11歲的華裔學生，用中文演繹18世紀華人在舊金山的掘金潮故事。

話劇「從廣東出發 」展現當年華工的工作、生活場景。比如準備好飯食，年長的華工提醒大家拜祭祖宗，捧起奔波辛勞後做的米飯，眾人情不自禁喊出「粒粒皆辛苦」；看到明月當空，大家集體吟唱「舉頭望明月，低頭思故鄉」；秋風襲來，華工們又記起「九月九日憶山東兄弟」；通過書信先生的幫助，舊金山的華工們把辛苦賺來的錢、以及思鄉之情寄回遙遠的家鄉廣東。

值得一提的是，「從廣東出發 」劇中角色，全部採用小演員的真實姓名，讓平日習慣英文稱呼的學生，可以在排練中第一時間走進中文語境。劇中，小演員們在舞台上用力喊「我們挖土，我們搬石頭，我們是了不起的愚公移山」，簡單的台詞架起歷史和今天的橋梁。通過話劇演繹的生動方式，華裔學生走進祖先，熟悉掘金潮的真實故事，感受華工溫良恭儉的優秀品格。

書信先生幫華工寫信，寄回遙遠的家鄉廣東。（記者邵敏／攝影）
書信先生幫華工寫信，寄回遙遠的家鄉廣東。（記者邵敏／攝影）

10日晚，來自南加地區遠近城市的觀眾們，齊聚亞市觀看此劇，有些家長從爾灣特意趕來。由於演員沒有擴音器，現場觀眾高度配合，讓這場別具一格的話劇成功上演，孩子們的精彩表演迎來掌聲不斷，不少觀眾誇讚小演員們不像在表演，更是呈現真實生活場景。曾思凝介紹，通過幾個月的排練，學生們對廣東人的口頭禪「便宜很多喔」、「可以煲湯喔」張口就來。通過話劇讓孩子沉浸式學習中文、以及中國的地方方言，了解歷史，華人家長對此稱讚。

據悉，該劇團成立於2024年夏末，雖是洛杉磯本地團隊，但取名「金山劇社」，因為舊金山是華人奔赴美國的首個目的地之一，在華人移民史上非常重要，曾思凝希望學生能記住這段特殊歷史。10日的話劇演出，由亞凱迪亞資深房產經紀左光榮獨家贊助。

華人 舊金山 華裔

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