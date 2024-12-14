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推動台灣傳統周 橙僑中心獲聖塔安娜市議會表揚

橙縣訊
橙僑中心主任、橙縣台灣傳統周籌備委員會召集人、七大僑團負責人舉杯預祝2025年橙縣台灣傳統周活動圓滿成功。（橙縣中心）
橙僑中心主任、橙縣台灣傳統周籌備委員會召集人、七大僑團負責人舉杯預祝2025年橙縣台灣傳統周活動圓滿成功。（橙縣中心）

橙縣台灣傳統周籌備委員會12月11日晚間假凱悅軒餐廳，邀請加州柑縣台美商會等七大僑團負責人，參加2024年橙縣台灣傳統周檢討會議暨感恩餐會，以表達對大家辛勞籌辦台灣傳統周的感激之情。

橙縣華人商會會長胡安瀅分享活動心得與感謝能參與橙縣台灣傳統週之 舉辦。（橙縣中...
橙縣華人商會會長胡安瀅分享活動心得與感謝能參與橙縣台灣傳統週之 舉辦。（橙縣中心）

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如向五位召集人及七大僑團表達誠摯感謝。她指出，台灣傳統周是橙縣台美人社區的重要年度盛事，不僅凝聚了台美人的向心力，也讓台灣文化更加融入當地，讓當地各族裔認識並欣賞台灣豐富多元的文化特色；也因為大家的努力，橙僑中心將在12月17日接受聖塔安娜市(Santa Ana)市議會的表揚，感謝橙僑中心長期以來在社區推廣台灣文化上的努力與貢獻。目前海外青年文化大使橙縣分會(FASCA-OC)也在茁壯成長，未來將成為推廣台灣文化的重要力量，為促進文化交流與連結貢獻更多力量。

橙縣台灣傳統周召集人呂耀勳博士、林翠雲、徐湛生及黃河芬僑務諮詢委員及張欣珠僑務顧問，以及柑縣台灣同鄉會、橙縣華人獅子會、橙縣華人商會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會、台灣人公共事務會柑縣分會(FAPA-OC)及台美菁英協會柑縣分會(TAP-OC)負責人出席了會議，熱烈分享本年活動籌辦的過程及心得，並對活動成果給予高度評價與建設性回饋。會議中，大家集思廣益，為未來的活動提供意見。

橙縣台灣傳統周籌備委員會召集人感謝國泰銀行副總裁黃僑信(右一)的蒞臨，及國泰銀行...
橙縣台灣傳統周籌備委員會召集人感謝國泰銀行副總裁黃僑信(右一)的蒞臨，及國泰銀行每年對橙縣台灣傳統周活動的贊助與支持。（橙縣中心）

在聽取與匯集現場每位來賓的想法後，橙縣台灣傳統周籌備委員會五位召集人特別宣布，2025年台灣傳統周將延續發揚台灣形象的精神，規劃更多精彩活動，透過音樂、戲劇、美食、藝術、講座與傳統技藝等形式，帶領參與

橙僑中心主任蕭蓓如(左三)、橙縣台灣傳統周籌備委員會召集人呂耀勳博士(右三)、林...
橙僑中心主任蕭蓓如(左三)、橙縣台灣傳統周籌備委員會召集人呂耀勳博士(右三)、林翠雲(左二)、徐湛生(左一)及黃河芬(右一)僑務諮詢委員及張欣珠僑務顧問(右二)向大家宣告2025年橙縣台灣傳統周精彩活動。（橙縣中心）

者深入體驗台灣的文化魅力。值得期待的是，2025年的開幕典禮將舉辦「台灣小吃」品嘗活動，「天使隊台灣日」(Angels Taiwanese Heritage Night )預計在5月1日舉行，僑務委員會更特別安排國際知名的「十鼓擊樂團 」至美加巡演，預計5月中旬至橙縣訪演，為活動增添亮點。

相關活動資訊可至橙僑中心官網（ www.ocac.gov.tw/la1）查詢，或加入橙僑中心臉書，隨時掌握最新活動訊息，橙縣台灣傳統周期待民眾的參與，共同感受這場文化盛宴的魅力。

橙縣 華人 加州

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