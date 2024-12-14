東海大學69周年校慶晚會300人盛大同歡 葉璦菱獻唱

南加州東海校友會全體與會校友及嘉賓一同合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

南加 東海大學校友會69周年年會8日在洛杉磯 舉行，由會長劉酉攜手前會長陳淑妍、沈曉白，以及工業工程與管理系系友陳旭龍共同籌劃超過半年的晚會，吸引逾300嘉賓共襄盛舉，熱鬧非凡。

東海大學校長張國恩、董事長吳清邁、學術文教基金會執行長李世堯與公共事務暨校友服務處處長黃兆璽自台灣來美參與盛會。身為國立臺灣師範大學前校長的張國恩，也受到臺師大校友會熱烈歡迎。

張國恩表示，東海69年來培育出14位中研院院士，以及眾多在政商界表現傑出的校友，包括立法院正副院長等。身在洛杉磯的前花旗副董事長賈培源、創辦賽普特（Sceptre）的劉酉，都是值得欽佩的傑出校友。這是他首次參加洛杉磯校友會年會，他特別讚揚南加州 校友們的熱情團結，並期待藉此機會，聆聽校友對學校的建議，同時向校友分享母校最新發展概況。

劉酉作為東海傑出校友，同時是美國知名電視品牌賽普特（Sceptre）創辦人。他表示，校友會是連結母校的重要平台，他致力促進校友間的交流與溝通。本次年會設置舞池及現場樂團，讓校友重溫60至90年代的經典音樂，營造溫馨懷舊氛圍。晚會中，劉酉化身老鷹合唱團主唱，帶領校友們穿越時光隧道，重返青春歲月。知名歌手葉璦菱也獻唱多首膾炙人口歌曲，讓現場氣氛達到最高潮。

吳清邁表示，東海大學正進行一系列教育改革，包括引入AI教育及延攬大師講座等。他特別提到，2025年適逢東海大學70周年校慶，誠摯邀請海外校友返校共襄盛舉。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀則盛讚此次活動為僑界歷年最成功校友耶誕盛會之一，展現東海校友團結與傑出成就。他讚揚東海大學校友會在南加僑界一直熱心公益，為促進僑界團結貢獻良多。

校友會前會長陳淑妍分享，東海校友會自1983年成立以來，始終保持緊密聯繫。在劉酉帶領下，校友會不僅是連結校友的重要橋梁，更是僑界凝聚力的核心。