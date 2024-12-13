我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

聖蓋博谷政府聯盟獲2000萬撥款 提升道路安全

【波莫那訊】
加州交通委員會撥款約2000萬美元給聖蓋博谷政府協會，用於波莫那城市交通建設。（聖蓋博谷政府協會臉書）
加州交通委員會撥款約2000萬美元給聖蓋博谷政府協會，用於波莫那城市交通建設。（聖蓋博谷政府協會臉書）

聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）宣布，已獲得加州交通委員會（CTC）頒發的2016萬2000美元的加州自主交通計畫（ATP） 撥款，用於波莫那（Pomona）行人和自行車安全通行計畫。該計畫將改善波莫那市行人和騎自行車者的安全。

波莫那行人和自行車通行計畫主要有四個側重點。第一是加強行人安全過馬路。在聯合太平洋鐵路公司、大都會交通局（Metrolink）和美國鐵路公司（Amtrak） 沿著Main 街和Palomares 街共享的兩條關鍵地面鐵路道口安裝新的道口閘門，並改善安全措施，如引導行人通行的圍欄、新建人行道、行人穿越道、延長中央隔離島及路緣分隔延伸部分。

第二是保護自行車道。在波莫那市開發安全、標記清晰的自行車道，以鼓勵騎自行車並減少與機動車輛的交通衝突。第三是交通穩定措施。實施速度管理策略，降低車速，為所有使用者創造更安全的街道。第四是提升社區連結性。改善連結社區、學校和商業區的基礎設施，促進經濟活動和社區參與。

波莫那安全路徑計畫強調改善經濟弱勢社區的基礎設施、提高生活品質和開發可持續交通方案。該計畫除了提高安全性，還將透過開發波莫那市中心的步行環境來幫助振興該地區經濟。該計畫將提供前往主要交通樞紐的更安全的通道，包括洛杉磯地鐵未來的金線山腳波莫那站(Foothill Gold Line Pomona )、大都會交通波莫那市中心站(Pomona Metrolink)和山腳交通局的波莫那轉運中心(Foothill Transit Pomona)。這些改進將進一步加強與區域交通系統的第一英里和最後一英里的連接，令整個區域的出行便捷。

大都會 加州 地鐵

上一則

預防買到有問題禮品卡 最好這樣做以免被詐

下一則

好康報您知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

洛市議員撥款30萬元 加強警力巡邏改善社區環境

洛市議員撥款30萬元 加強警力巡邏改善社區環境
首會社區成員 曼哈頓五分局新局長：回歸華埠感覺很好

首會社區成員 曼哈頓五分局新局長：回歸華埠感覺很好
不顧社區抗議 Fillmore區Safeway超市明年2月7日關閉

不顧社區抗議 Fillmore區Safeway超市明年2月7日關閉
答謝社區支持 陳學理、鄭永佳訪中華公所

答謝社區支持 陳學理、鄭永佳訪中華公所
華采商業銀行獎學金 實現大學夢想培育人才

華采商業銀行獎學金 實現大學夢想培育人才
鑽石吧華男弒母殺弟 下月正式開庭審理

鑽石吧華男弒母殺弟 下月正式開庭審理

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
當局至今未透露，嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。（ABC7電視台）

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

2024-12-08 15:56
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光