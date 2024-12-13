聖蓋博谷政府聯盟獲2000萬撥款 提升道路安全

加州交通委員會撥款約2000萬美元給聖蓋博谷政府協會，用於波莫那城市交通建設。（聖蓋博谷政府協會臉書）

聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）宣布，已獲得加州 交通委員會（CTC）頒發的2016萬2000美元的加州自主交通計畫（ATP） 撥款，用於波莫那（Pomona）行人和自行車安全通行計畫。該計畫將改善波莫那市行人和騎自行車者的安全。

波莫那行人和自行車通行計畫主要有四個側重點。第一是加強行人安全過馬路。在聯合太平洋鐵路公司、大都會 交通局（Metrolink）和美國鐵路公司（Amtrak） 沿著Main 街和Palomares 街共享的兩條關鍵地面鐵路道口安裝新的道口閘門，並改善安全措施，如引導行人通行的圍欄、新建人行道、行人穿越道、延長中央隔離島及路緣分隔延伸部分。

第二是保護自行車道。在波莫那市開發安全、標記清晰的自行車道，以鼓勵騎自行車並減少與機動車輛的交通衝突。第三是交通穩定措施。實施速度管理策略，降低車速，為所有使用者創造更安全的街道。第四是提升社區連結性。改善連結社區、學校和商業區的基礎設施，促進經濟活動和社區參與。

波莫那安全路徑計畫強調改善經濟弱勢社區的基礎設施、提高生活品質和開發可持續交通方案。該計畫除了提高安全性，還將透過開發波莫那市中心的步行環境來幫助振興該地區經濟。該計畫將提供前往主要交通樞紐的更安全的通道，包括洛杉磯地鐵 未來的金線山腳波莫那站(Foothill Gold Line Pomona )、大都會交通波莫那市中心站(Pomona Metrolink)和山腳交通局的波莫那轉運中心(Foothill Transit Pomona)。這些改進將進一步加強與區域交通系統的第一英里和最後一英里的連接，令整個區域的出行便捷。