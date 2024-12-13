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華人聚居亞凱迪亞市足球教練 持大量兒童色情視頻

記者邵敏／亞凱迪亞報導
39歲的足球教練Justin Yasutake，涉嫌持有大量未成年人的色情視頻。（亞市警局提供）
39歲的足球教練Justin Yasutake，涉嫌持有大量未成年人的色情視頻。（亞市警局提供）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）警方，11日逮捕一名男性足球教練，他涉嫌持有大量未成年女孩的色情照片、視頻。當局呼籲潛在受害者挺身而出，舉報相關案情。

現年39歲的嫌犯Justin Yasutake，11日下午在家中被捕，警方獲得搜查令檢查嫌犯電子設備，發現他持有大量未成年女孩的色情照片、視頻。嫌疑人Yasutake從事教師和青少年女子足球教練工作，已長達20年。

警方公布這名嫌犯的照片，並指出，Yasutake多年來作為青少年足球教練、教師，可能傷害過其他未成年女孩，但截至目前，潛在的受害者尚未出面報告其違法行為。任何了解此案訊息的人，請儘快聯絡亞市警方，電話是626- 574-5188，案件編號2404863，若知情者希望匿名，可撥打電話800-222-8477。

嫌疑人Yasutake目前被關押在亞市警局，被控持兒童性虐待資料。亞市議員王愛琳證實這起案件，她說「作為家長，我對發生這樣的事十分擔憂。」亞市政府高度重視類似案件，力求嚴懲嫌犯，保護孩子安全及社區居民的合法權益。

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