夏威夷失蹤女漢娜·小林 家人證實安全 盼公眾尊重隱私

漢娜・小林家人發布聲明稱漢娜安全，希望公眾尊重隱私。(KTLA5電視台畫面)

來自夏威夷的失蹤女漢娜・小林（Hannah Kobayashi）已被發現身處安全狀態，這名30歲的女子上個月在洛杉磯失蹤，引發大規模搜尋和失蹤人員調查，漢娜的父親也在尋女過程中自殺。家人日前發聲明，稱漢娜安全，他們為此感到欣慰和感激，希望公眾尊重隱私。

根據美聯社、KTLA5的報導，當局11日表示，漢娜·小林已被證實安全。漢娜11月8日在洛杉磯國際機場 失蹤，她錯過轉機航班，隨後幾天發給家人、朋友的短信充滿詭異，接著銷聲匿跡。包括漢娜父親瑞恩·小林 （Ryan Kobayashi）在內的家人，匆忙趕到洛杉磯展開大規模搜尋。

有關漢娜失蹤的細節，以及她如今具體在哪、如何被發現，當局11日並沒有公布。但警方表示，漢娜是「自願失蹤」，並自願越過邊境 進入墨西哥 。洛杉磯市警局表示，很高興得知漢娜已經安全，當局已掌握新信息，這是私人問題，警方將結束對這起事件的調查。

漢娜的母親和妹妹，11日通過律師發聲明，宣布漢娜處於安全狀態，關於漢娜現狀、以及身在何處等細節，家人未曾提及。

來自茂宜島的攝影師漢娜，11月8日前往紐約尋找新工作並探望親戚，但在洛杉磯停留期間錯過轉機航班。她告訴家人那天晚上在機場睡覺，並在第二天發消息給家人說要去洛杉磯當地觀光。漢娜的阿姨Larie Pidgeon稱，11月11日，家人收到奇怪、神秘、令人震驚的短信，隨後向執法部門報告漢娜失蹤。

家人、朋友和當地志工在洛杉磯大範圍尋找。漢娜的父親瑞恩，11月24日被發現死在洛杉磯國際機場附近的一個停車場，家人稱他們經歷「一場毀滅性悲劇」，瑞恩是自殺身亡。警方後稱，漢娜11月12日從洛杉磯東南約125英里處的聖伊西德羅(San Ysidro) 邊境，步行進入墨西哥，洛杉磯市警局居長麥唐諾(Jim McDonnell)此前表示，漢娜自願失蹤，她試圖「遠離現代網路」。