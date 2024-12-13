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洛市議員撥款數十萬 強化執法與社區安全

洛杉磯訊
洛市第11選區將增設百部車牌讀取器，結合科技與警力強化公共安全。（abc7電視台）
洛市第11選區將增設百部車牌讀取器，結合科技與警力強化公共安全。（abc7電視台）

針對轄區治安問題，洛杉磯市議員帕克（Traci Park）日前在新任警察局長Jim McDonnell、洛縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）陪同下宣布，將於洛市第11選區增設100部車牌讀取器，並推配套措施，強化執法與社區安全。帕克說，「放縱犯罪的實驗該結束了」。

帕克指出，洛市警局面臨警力短缺問題，利用科技輔助執法，成為必然之選。她表示「公共安全至關重要，若有人來這裡犯罪，他們將被逮捕與起訴。放縱犯罪的失敗社會實驗，已經結束。」

Jim McDonnell表示，全美約75%的犯罪案件，與機動車輛有關，車牌讀取器（ALPR）可快速識別涉及犯罪活動或失蹤人員案件的車輛，並通過手機或巡邏車的即時警報，協助警員快速行動。

此外，帕克還撥款20萬元支付警局加班費，確保新設備充分運作並加強執法。同時，為保障威尼斯海灘(Venice Beach)等旅遊熱點地區安全，她首次安排專職公園管理員（park ranger），專注執行公園規範與城市條例，讓警察得以集中力量，處理更重大的犯罪案件。

霍奇曼則表示，遏制犯罪需強化兩大要素，即犯罪分子要知道他們會被抓住，且犯罪行為將付出代價。車牌讀取器讓他們無處可逃，帕克的措施，為執法提供強大助力。

為改善洛市第11選區的整體社區環境，帕克還撥款10萬元，用於樹木修剪，增強街道照明與能見度，進一步提升居民及遊客的安全感。

帕克強調，此次推出的措施，將結合科技與警力資源，全面增強第11選區的公共安全，為社區居民提供更安心的生活環境。

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