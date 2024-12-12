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遭家犬咬死5歲女童 為華人姓氏

柯汶那訊
女孩家人與兩隻家養的大型犬。（ABC7電視台）
女孩家人與兩隻家養的大型犬。（ABC7電視台）

南加洛杉磯縣柯汶那（Covina）日前發生狗咬人悲劇，5歲華裔女孩被自己家養的狗咬死。當局10日確認女孩身分是艾米莉亞·余（Amelia Yu），自出生開始，她就與這幾條狗相伴。

據城市新聞社（CNS）消息，當局確認華裔女孩的名字是艾米莉亞·余，襲擊事件發生在8日中午，地點是柯汶那Palomino Drive 2500號街區。洛杉磯縣警局凶案調查組警探Steven De Jong表示，事發時，艾米莉亞正在自家後院玩耍，不幸被家中的兩只大型犬襲擊。儘管孩子父親很快想制止，試圖保護女兒，但艾米莉亞的頭部和身體被狗嚴重咬傷，當場流血並失去知覺，後緊急送醫搶救，但重傷身亡。

當局表示，艾米莉亞的一生都與這些狗在一起，這是「非常不幸、悲慘的事故」。攻擊女孩的狗是一只10歲的羅威納犬（Rottweile）、和一只6歲的羅威納犬和威瑪獵犬（Rottweiler-Weimaraner）混種。事發後，包括家中的另外兩只狗在內，四只狗都已被洛縣動物控制中心官員監管。

對這起悲劇的發生，鄰居表示震驚和恐懼。和受害者住在同一條街的鄰居Allison Cuevas，為這件事感到悲傷，「現在是聖誕季，對這家人來說，發生這樣的事，太難過了。」Allison說，她不知道這戶人家養羅威納犬，並對此表示驚訝，她說，「每個人都在社區附近遛狗，但我從來沒見過羅威納犬走來走去。」也有鄰居指出，這幾條狗曾闖入家中院子，並經常狂叫。

兩隻家養的大型犬，咬死5歲女孩艾米莉亞·余（Amelia Yu）。（ABC7電視...
兩隻家養的大型犬，咬死5歲女孩艾米莉亞·余（Amelia Yu）。（ABC7電視台）

洛杉磯 華裔 洛縣

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