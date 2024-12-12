洛縣仇恨犯罪新高 去年亞裔受害80人

洛杉磯縣仇恨犯罪案件在2023年創歷史新高，各族裔、性別與群體均受影響，縣政府推動舉報和支援計畫積極應對。（本報檔案照）

洛杉磯 縣仇恨犯罪 案件創下歷史新高，洛杉磯縣人際關係委員會（LACCHR）11日發布的2023年度分析報告顯示，去年共發生1350件仇恨犯罪，較前年930件暴增45%，超越911事件後2001年的1031件紀錄，為該會自1980年開始統計以來最高；反亞裔 仇恨犯罪再度攀升增幅達31%，共有80名受害者。

報告指出，反猶太仇恨犯罪去年激增91%，從127件升至242件，創歷史新高。針對跨性別者的犯罪上升125%，達99件，其中97%涉及暴力行為令人憂心。非裔美國人仍是種族仇恨犯罪的主要受害者，占該類犯罪的49%，達320件創下新紀錄。反亞裔仇恨犯罪在短暫下降後再度攀升，增幅達31%。反拉丁裔犯罪增長19%至144件，其中87%涉及暴力，為所有族裔中最高。此外，反LGBT族群犯罪上升48%至256件，針對男同性戀者的案件占73%。

涉及白人至上主義意識形態的犯罪達到209件，占總數15%，創歷年新高。使用反移民言論的案件增至123件，其中71%針對拉丁裔，18%涉及亞裔。與中東衝突相關的仇恨犯罪從2件飆升至64件，占總數5%，自2007年開始統計以來最高。校園仇恨犯罪增加46%至136件，其中57%涉及種族、族裔或國籍歧視。

洛杉磯縣人際關係委員會主席Helen Chin表示，儘管數據令人擔憂，但有更多受害者願意舉報仇恨犯罪，顯示民眾拒絕讓仇恨成為常態的決心。執行主任Robin Toma指出，洛杉磯反仇恨計畫（LA vs Hate）的推廣成效顯著，該平台成為僅次於警方的第三大仇恨犯罪舉報管道，去年新增50多件案件。

洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）強調，仇恨犯罪傷害的不僅是受害者，更威脅整個社區價值觀，報告揭示了當前的挑戰和未來的努力方向。另一位縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）則表示，仇恨事件的增加雖令人擔憂，但同時提供了契機，促使社會更努力對抗仇恨和偏見。洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）表示，打擊仇恨犯罪是警方的首要任務之一，警局與委員會合作推出培訓影片，幫助執法人員指導受害者使用LA vs Hate計畫尋求協助。洛縣地區檢察長Nathan Hochman呼籲社會團結，確保仇恨犯罪施行者承擔法律責任。

縣府還與反種族主義多元包容辦公室（ ARDI）合作，推出新資源網頁，提供策略指導與安全指南。民眾若遇到仇恨犯罪，可透過www.LAvsHate.org，http://www.LAvsHate.org 或撥打211專線舉報，並獲得免費、保密的服務與支援。完整報告內容、仇恨犯罪地圖與數據詳情可在hrc.lacounty.gov ，http://hrc.lacounty.gov 網站查閱。