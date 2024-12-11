我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

美國導演協會：將授李安終身成就獎

洛杉磯訊
美國導演協會10日表示，將授予華裔電影導演李安（Ang Lee）終身成就獎。（李安工作網站）
美國導演協會10日表示，將授予華裔電影導演李安（Ang Lee）終身成就獎。（李安工作網站）

美國導演協會10日表示，將授予華裔電影導演李安（Ang Lee）終身成就獎，並在2月8日第77屆美國導演協會年會上頒授這項殊榮。

李安以執導包括《臥虎藏龍》《斷背山》《少年Pi的奇幻漂流》等電影而聞名，美國導演協會表示，這項榮譽代表了李安在電影藝術領域的非凡成就，以及他對電影方向的引領。

美國導演協會主席Lesli Linka Glatter在10日發表的一份聲明中表示，美國導演協會非常榮幸地授予李安終身成就獎。李安確實是電影大師，30年來，他導演了一系列充滿活力的作品，創作跨流派，從戲劇到喜劇，從冒險到西部片，從超級英雄到武術，他總是不畏懼接受新的挑戰，永不重複自己，始終如一。

Glatter表示，透過電影，李安邀請觀眾探索複雜的世界；銀幕消失後，這些角色仍縈繞在你的心中和腦海。從他最早的長片《喜宴》到《斷背山》、《少年Pi的奇幻漂流》和《藏虎藏龍》，李安的作品以其精彩的故事講述和藝術表現而受到觀眾和評論家的認可，他獨特的表現手法在電影歷史上留下了不可磨滅的印記。

李安2000年以《臥虎藏龍》榮獲DGA長片導演獎；2005年以《斷背山》獲得奧斯卡最佳導演獎，成為第一個獲得奧斯卡最佳導演獎的亞裔導演。他的其他導演作品包括《理智與情感》、《冰風暴》、《浩克》、《飲食男女》和《雙子座男人》。

奧斯卡 亞裔 華裔

上一則

馬里布「富蘭克林大火」焚毀超過2200英畝 大學停課 部分公路關閉

下一則

才脫離疫期詐騙 加州就業發展局盜領事件仍沒完

延伸閱讀

梁朝偉真強實彈 「色戒」迴紋針湯唯 不用替身原因曝

梁朝偉真強實彈 「色戒」迴紋針湯唯 不用替身原因曝
「那道光」衝進金球獎 印度導演雙料入圍刷新影史紀錄

「那道光」衝進金球獎 印度導演雙料入圍刷新影史紀錄
吳君如嬌嗔「再瘋狂一次」李安露出害羞表情

吳君如嬌嗔「再瘋狂一次」李安露出害羞表情
李安讚「全台灣最可愛的人」 林志玲羞曬合照

李安讚「全台灣最可愛的人」 林志玲羞曬合照
台灣同鄉聯誼會感恩聯歡 放映李安「推手」

台灣同鄉聯誼會感恩聯歡 放映李安「推手」
李安公開大喊「全台灣最可愛的人」 林志玲回贈合照祝賀

李安公開大喊「全台灣最可愛的人」 林志玲回贈合照祝賀

熱門新聞

南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
當局至今未透露，嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。（ABC7電視台）

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

2024-12-08 15:56
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09
發生家庭犬咬死小主人悲劇的住家，位於柯汶那Palomino Dr 2500號街區一處門衛住宅區。（記者楊青/攝影）

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

2024-12-09 17:14

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機