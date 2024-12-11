專騙長者 男地產投資設局詐1700萬

橙縣一名男子因參與房地產投資詐騙案，誘騙至少五名年長投資者，並非法籌集超過1700萬美元。(ChatGPT生成）

聯邦司法部 於12月9日宣佈，橙縣一名男子因參與房地產投資 詐騙案，誘騙至少五名年長者，並非法籌集超過1700萬美元，被判處15年聯邦監禁。

根據司法部新聞稿，45歲的柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）居民巴伯（Brett Barber）與共犯、65歲的沙加緬度居民齊默爾（Louis Zimmerle），向投資者承諾高達10%的回報，卻涉及虛假的房地產交易。據當局披露，巴伯在2019年5月至2021年10月期間，參與了兩起詐取受害者財產和資金的騙局。

第一起案件中，巴伯作為新港灘（Newport Beach）公司BNZ Capital One LLC的共同所有人，虛假聲稱公司從事房地產項目買賣及翻修業務。他與齊默爾及其他共犯向投資者「保證」可獲得8%至10%的回報，並可能獲得額外獎金。他們甚至謊稱投資者的資金受到聯邦存款保險公司（FDIC）保障且「安全無虞」。檢方指出，「至少五名BNZ Capital的投資者是年長且脆弱的受害者，因此遭受了重大損失。」

在得知BNZ Capital遭到調查後，巴伯於2021年1月成立了Nation American Capital（簡稱NAC），並以與BNZ相同的手法展開第二輪詐騙活動。 2021年10月，巴伯在一次針對NAC的臥底行動中，與一名假裝為潛在投資者的臥底探員見面。他向該探員謊稱新公司已運營超過20年，擁有拉古那灘（Laguna Beach）的10塊土地，並在新港灘購置房產並改建為四戶住宅。

檢方表示，該計劃造成了350萬美元的損失，巴伯個人從中獲取近40萬美元。2021年10月，巴伯被聯邦大陪審團起訴，並在保釋期間的2023年1月違反釋放條件後失蹤。同年3月，巴伯在聖塔克魯茲縣（Santa Cruz）被捕，隨後被送往洛杉磯羈押至今。洛杉磯聯邦檢察長埃斯特拉達（Martin Estrada）表示，「這名被告通過一場詐騙投資計劃，從受害者包括從年長者的退休基金中榨取數百萬美元自肥」。