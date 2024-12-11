專搶長者 團夥聖伯納汀諾縣落網

三名搶犯，由左至右為35歲的Miheala Gardian、33歲的Ovidiu Alexandri Stan與30歲的Maria Caldarau。（聖伯納汀諾警局）

南加 曾數度傳出長者在自家前院或附近散步時，遭到不明男女企圖詐騙或行搶長者身上首飾或項鍊，最近遭警方逮 捕的兩女一男，即可能涉及類似案件。

35歲的Miheala Gardian、33歲的Ovidiu Alexandri Stan與30歲的Maria Caldarau三人本來就有搶奪財物的前科，12月5日在聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市的Foothill Boulevard 10000街區再度試圖搶劫老婦時，幸好附近人士幫忙，才避免財物被劫，警方隨後也在不遠處逮捕三人。

三人都來自橙縣 富樂頓Maria Caldarau與Ovidiu Alexandri Stan在其他縣已經遭到通緝 ，罪名包括針對長者的搶劫、竊盜 ，以及對一般人的重罪竊盜。警方對這次案件則登錄為搶劫與竊盜未遂，與合謀犯案。

5日當天，三人試圖對老婦動手，奪下她的珠寶與項鍊時，好心人見狀介入並報警，隨後聖伯納汀諾縣警在10時25分趕到現場，得知三人試圖駕車潛逃後，在附近逮捕了三人。

警方研判，三人應該不只犯下幾起案件，應該還有其他受害者尚未報案，因此公布照片，並希望民眾打到庫卡蒙加牧場市警局（909-477-2800），或是以800-782-7463或www.wetip.com匿名通報。