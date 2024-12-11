飛越世界之巔—紀念駝峰航線82周年論壇 緬懷飛虎隊事蹟

美國飛虎隊傳播協會8月晚舉辦「飛越世界之巔—紀念駝峰航線82周年論壇」，紀念抗戰勝利80周年和中美兩國軍民並肩作戰的歷史友誼。（記者楊青/攝影）

美國飛虎隊傳播協會8月晚舉辦「飛越世界之巔—紀念駝峰航線82周年論壇」，紀念抗戰勝利80周年和中美兩國軍民並肩作戰的歷史友誼，緬懷飛虎隊勇士，向美國年輕一代傳承駝峰航線的歷史遺產。

右至左：美國飛虎隊傳播協會主席虞清、南加僑領張素久、加州參議員Archuleta、美中航空遺產基金會Jeff Greene參加紀念駝峰航線82周年論壇。（記者楊青/攝影）

美國飛虎隊傳播協會8月晚舉辦「飛越世界之巔—紀念駝峰航線82周年論壇」，紀念抗戰勝利80周年和中美兩國軍民並肩作戰的歷史友誼。（記者楊青/攝影）

多位歷史學者、駝峰歷史專家和南加數十個僑團代表參加活動，99歲第14航空隊（空中砲手）飛虎老兵Mel McMullen親臨現場，曾飛越駝峰88次的100歲古德里奇（Jack Goodrich）和曾飛越駝峰96次的100歲摩爾（Robert L. Moore）發來視頻，共同回憶那段崢嶸歲月。

（右起）加州眾議員方樹强、州參議員Archuleta、美中航空遺產基金會Jeff Greene、美國飛虎隊傳播協會主席虞清、前州眾議員伍國慶、導演Richard Anderson參加紀念駝峰航線82周年論壇。（記者楊青╱攝影）

美國飛虎隊傳播協會主席虞清表示，駝峰航線是中美兩國軍隊以勇氣和智慧，共同開闢的飛越險惡喜馬拉雅山脈的空中運輸線。82年前，在日本封鎖中國對外聯絡的困境下，這條空中生命線不僅將中國遠征士兵送到南亞戰場，更將美、英等國的援助物資，源源不斷送抵中國，為抗戰勝利提供重要保障。

活動上的中國旗袍秀相當搶眼。（記者楊青/攝影）

當晚的紀念活動，特別向那些英勇作戰的飛行員們致敬。中國駐洛杉磯副總領事黃洪江、國會議員趙美心、加州 參議員Bob Archuleta、加州眾議員 方樹强、前加州眾議員伍國慶、美中航空遺產基金會Jeff Greene、美國退伍軍人協會加州指揮官Nick Rosa、康普頓學校警察局長William Wu、聖蓋博市長吳程遠、亞凱迪亞 市長高卿、導演陳伯平、Richard Anderson和夫人張曼君以及張素久等參與活動。