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「社區治安人人有責」組織 慰勞核桃、工業市分局警員

本報訊
TACF會長管毅秀（中）率領理事慰問洛縣警核桃分局。（主辦單位提供）
TACF會長管毅秀（中）率領理事慰問洛縣警核桃分局。（主辦單位提供）

「社區治安人人有責」(TACF)組織日前在聖誕同樂會中獲得多位地方官員和人士的肯定。認為這一年在犯罪防治，社區安全及公共教育上，TACF都發揮積極作用。該組織將於12月17日前往洛縣警局工業市分局慰勞該地區的警員。

這一年來TACF在社區作了許多有益社區治安的工作：在３月初時發動志工，利用周末時間在聖蓋博谷東區熱鬧地段擺攤收集簽名，反對對治安影響巨大的零元購，共收集四至五千個簽名。也舉辦數次線上線下公共講座，講解36號提案對公眾治安的影響，宣導36號提案的利弊，及其改善治安的作法，供廣大選民參考。此外許多志工私人捐錢製作支持36號提案的廣告牌子，從洛杉磯縣到奇諾市（Chino）遍插牌子支持36提案，投票結果明白表示廣大選民認同改善治安的必要， 該案以70%高票通過公投。

TACF今年暑期舉辦英文憲法課，請到Larry老師講解美國憲法，希望華裔從憲法瞭解美國政治與文化。TACF計劃2025年開辦中文版的美國憲法課程。

選前，該組織也公開邀請洛縣檢察長候選人霍克曼與現任賈斯康（未出席）面對社區廣大民眾。鼓勵選民投票舉辦社區選民講座，邀請律師鄧洪及鄭博仁分享他們的分析及看法。投票期間，提供選民登記的服務，提供義工專車給有需要的民眾到投票站投票的交通服務。

11月19日在洛縣警核桃分局舉辦寒冬送暖活動，慰勞辛苦的警察朋友們，TACF準備了豐盛的午餐，精緻的毛毯、香香的功夫花生，為大家帶來的溫暖，讓所有的警員看到華裔社區對他們的關懷。TACF將於12月17日中午到工業市分局。

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