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繼芳塔那市後 亞馬遜生鮮超市落腳內陸科洛那市

河濱訊
Amazon Fresh在內陸科洛那市開設新門店。（居民Jimmy提供）
Amazon Fresh在內陸科洛那市開設新門店。（居民Jimmy提供）

電商巨擘亞馬遜9月在內陸聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana）開設首家Amazon Fresh門店後，在河濱縣科洛那市（Corona）再開一家門店，將於12月12日正式開業。

科洛那市Amazon Fresh門店面積3萬5000平方英尺，營業時間為每天上午8時至晚10時，將帶來類似Whole Foods的輕量化購物概念，提供新鮮蔬果、肉類與海鮮、乳製品及各類食品，滿足家庭日常需求。

Amazon Fresh引入創新技術，重新定義購物體驗。Dash購物車將成亮點，這些智能購物車內建攝像頭，能在顧客放置商品時掃描，並具備感應器，可輕鬆秤重生鮮產品。此外，Amazon Prime會員還可以選擇雜貨配送到家或現場取貨服務。

為進一步提升支付便利性，Amazon Fresh推出Amazon One手掌支付系統，顧客只需掃描手掌即可快速完成交易。對習慣傳統交易方式的顧客，商店也提供結帳通道，讓每位顧客都能找到適合自己的購物方式。

科洛那市門店位於Bedford Marketplace，地址為3941 Bedford Canyon Road，該店是Amazon Fresh在南加州的第21家分店，自2020年首家店鋪落地Woodland Hills後，該品牌迅速擴展，並以其高效便捷購物模式贏得消費者喜愛。

如需了解更多信息，請查閱Amazon Fresh官網https://www.amazon.com/fmc/storefront?almBrandId=QW1hem9uIEZyZXNo。

Amazon 加州 亞馬遜

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