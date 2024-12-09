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世界揚州會洛杉磯成立 神探李昌鈺任名譽主席

記者邵敏／洛杉磯報導
世界揚州會6日在洛杉磯縣巴沙迪那市成立。（記者邵敏／攝影）
世界揚州會6日在洛杉磯縣巴沙迪那市成立。（記者邵敏／攝影）

世界揚州會日前在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）成立，神探李昌鈺博士當日攜夫人蔣霞萍參會，他是揚州會創會發起人之一，也是該會的永久名譽主席。該會創會會長劉龍珠則透露，揚州會正籌備設立全美華人防遣返24小時求助熱線，幫助遵紀守法的華人維護自身合法權益。

視頻來源：記者邵敏

揚州會6日晚在熊貓快餐發源地聚豐園餐廳 (Panda Inn) 舉辦，包括李昌鈺夫婦在內，律師劉龍珠、北美婦女聯合會洛杉磯分會會長李春紅、熊貓快餐創始人程正昌、美國國泰金控CEO徐文偉等六人共同發起此次盛會。「發聲、發財、發展、發揚」是揚州會成立使命，該會秉持開放包容理念，為華人構建交流合作平台。

李昌鈺說，中國揚州是出名人領袖的地方，揚州出生的星雲大師，把人間佛教撒播到五大洲，世界揚州會將成為全球華人「發聲」渠道，每位海外華人都能在此表達心聲、訴求，無論來自何方，都能在這個平台找到歸屬感，共同發出華人的時代強音。李昌鈺還表示，揚州會不僅是揚州人發起的組織，將面向全球華人，歡迎五湖四海的各界人士加入，創會宗旨的「發揚」一語雙關，既指揚州，又指發揚優秀文化傳統，幫助年輕一代成長。

揚州會創會會長劉龍珠出生在揚州，作為星雲大師的晚輩，他表示將傳承大師慈悲濟世精神，創建一個凝聚華人力量、共享資源的組織。劉龍珠指出，川普執政標志美國傳統價值回歸，華人應在新時代抓住機會「發聲、發財、發展 、發揚」。中國名城揚州人傑地靈，揚州會將弘揚中華民族傳統文化，通過互助服務共同進步，期望借此盛會號召華人同胞積極表達訴求，主動參與政事，匯聚力量，提升華人地位。劉龍珠還指出，揚州會正籌備設立全美華人防遣返24小時求助熱線，幫助遵紀守法的華人維護自身合法權益，這將是美國第一條防遣返熱線。

揚州會創會執行會長李春紅轉達程正昌致詞，希望揚州會腳踏實地，多幫助需要幫助的人，無論社會精英還是弱勢群體，「要創造條件讓更多人生活有著落、工作有事做、身分有解決、家庭有安居，通過搭建互助合作平台，提供豐富機遇與渠道，讓揚州會永續發展。」6日當晚盛會由創會秘書長徐文偉主持，各界名流積極參與並表示支持，包括前洛杉磯縣政委員Michael Antouavich、洛杉磯前法官Judge Milton、律師鄧洪等。

李昌鈺（右）、劉龍珠（左）共同揭開牌匾，「世界揚州會」幾字皆出自星雲大師手筆。（...
李昌鈺（右）、劉龍珠（左）共同揭開牌匾，「世界揚州會」幾字皆出自星雲大師手筆。（記者邵敏／攝影）
神探李昌鈺擔任揚州會創會發起人之一，也是該會的永久名譽主席。（記者邵敏／攝影）
神探李昌鈺擔任揚州會創會發起人之一，也是該會的永久名譽主席。（記者邵敏／攝影）

華人 洛杉磯 李昌鈺

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