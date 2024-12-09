我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

南加棕櫚泉燈光節遊行 表演警車失控衝撞人群釀10傷

棕櫚泉訊
車禍現場。（KTLA電視台畫面）
車禍現場。（KTLA電視台畫面）

河濱縣棕櫚泉市（Palm Springs）7日晚舉行年度假日遊行，突發車禍打破歡樂氣氛。一輛警員駕駛的摩托車在車技表演時，突然失控衝入圍觀人群，導致至少十人受傷，多人送醫。

這次活動是棕櫚泉市中心舉辦的第32屆年度燈光節遊行（32nd Palm Springs Festival of Lights Parade），包括花車、舞蹈、巨型氣球及各界嘉賓參與遊行。當晚6時，有警員駕駛摩托車在Palm Canyon Dr.與Amado Rd.交會處表演車技，突然失控衝入圍觀人群，至少十人受傷，多人送醫，肇事警員的手臂也受重傷。

據KTLA電視台報導，有圍觀居民用手機錄下現場畫面，只見人群一片混亂，傷者被緊急送往醫院，涉事警員的摩托車躺倒在人群旁。

車禍發生後，遊行活動一度中斷，後恢復正常。據報導，當地每年舉辦的年度燈光節遊行，吸引參與者8至10萬人。

棕櫚泉警方表示，「感謝社區大力支持，我們的心與這名涉事警員、他的家人以及當天所有傷者同在。」

目前這次車禍由加州公路巡警局調查，警方希望居民將拍下的車禍影片或現場圖片，發送至[email protected]

棕櫚泉 入圍 加州

上一則

世界揚州會洛杉磯成立 神探李昌鈺任名譽主席

下一則

中國皮膚科學者高興華 獲IABS傑出貢獻獎

延伸閱讀

南加棕櫚泉節慶遊行 警車衝入人群 至少10傷

南加棕櫚泉節慶遊行 警車衝入人群 至少10傷
法拉盛農曆新年大遊行 2月1日登場

法拉盛農曆新年大遊行 2月1日登場
華府華埠菩薩繞境 吸引民眾圍觀 逾300多人參與遊行

華府華埠菩薩繞境 吸引民眾圍觀 逾300多人參與遊行
洛斯阿圖燈節遊行 台裔家庭提早到場 最前排竟已被用粉筆占位

洛斯阿圖燈節遊行 台裔家庭提早到場 最前排竟已被用粉筆占位
年輕人抖音直播 傳遞節慶氛圍

年輕人抖音直播 傳遞節慶氛圍
好萊塢聖誕遊行 華人秀舞龍舞獅 李小龍骨董車也吸睛

好萊塢聖誕遊行 華人秀舞龍舞獅 李小龍骨董車也吸睛

熱門新聞

南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49
網名psychoz28的好市多員工，分享退貨奇葩事件。（psychoz28抖音）

好市多千元玩具 買了10年「孩子長大不再需要」退貨

2024-12-03 01:20

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊