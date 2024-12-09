生醫企業家黃春華 獲IABS「傑出企業家」獎

國際生物醫學科學協會（IABS）近日向洛杉磯華人企業家黃春華頒發「傑出企業家」獎，以表彰他對醫療領域的貢獻。（資料照片，記者楊青攝影）

國際生物醫學科學協會（IABS）近日向洛杉磯華人 企業家黃春華頒發「傑出企業家」獎，以表彰他對醫療領域的傑出貢獻。

國際生物醫學科學協會5日在安大略市舉行的2024年國際生物醫學論壇上，向黃春華頒發該特殊獎項，感謝他和他的團隊在全球對抗新冠大流行的卓著努力。

國際醫學科學學會主席李永田表示，黃春華富洞察力的貢獻，促進健康的創新與進步。黃春華對獲獎感到很榮幸，並表示將繼續盡己所能，以有意義的方式幫助世界，包括繼續投資創新技術、產品和解決方案，讓世界更美好、更健康、更安全。

在新冠疫情 開始時，黃春華提出使用成本低、易於操作的快速檢測 試劑盒進行大規模檢測和重複檢測，以遏制大流行，儘快重新開放經濟。他成立英諾醫療集團並組織多個供應商，以確保較大的供應能力。英國政府率先採納其策略，使英國成為第一批重新開放經濟的國家之一。黃春華及其團隊在此期間克服眾多挑戰，包括疫情期間供應鏈受阻，成為英國政府此類快速檢測試劑盒的最大供應商。

疫情後，黃春華繼續在健康領域發揮作用，推動英諾奈米噴射技術，不使用濾網，僅使用水就可以淨化和消毒室內空氣，從而達到大規模淨化公共和私人空間，推動農業、工業設施、能源效率改進以及排放控制等。系列產品在2024年1月美國拉斯維加斯CES展上獲許多獎項和讚譽。

作為Pasaca Capital Inc創辦人和董事長，黃春華近年也積極善捐，他創立的個人慈善組織黃春華基金會，已向大學、醫院等機構捐贈超過1億美元，支持教育、醫療保健和創業發展。 今年11月，黃春華上榜「2024福布斯中國．最具影響力華人精英 TOP 100」。