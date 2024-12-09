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IKEA小型賣場 12月9日在亞凱迪亞開幕

編譯胡立宗／綜合報導
IKEA Planning Studio，圖為韓國分店。（IKEA提供）
IKEA Planning Studio，圖為韓國分店。（IKEA提供）

洛杉磯亞凱迪亞市的「聖塔安尼塔購物中心」（Santa Anita Center或Arcadia mall）12月9日將出現新款的IKEA小型賣場。這種「small format store」又稱為「IKEA shop」，有別於傳統的大型賣場，面積較小、商品專精，專門提供符合當地人品味的家具。

IKEA一開始的賣場多位於市郊，非得開車才能到，而且面積廣闊，逛完一趟三四個小時跑不掉。雖然這類大型據點仍是IKEA的骨幹，但因應愈來愈多只是要買一兩件東西的顧客，以及網購店取的需求，IKEA shop這類小型賣場應運而生，最早開在西班牙馬德里、接著是日本東京，現在則是大洛杉磯。

亞凱迪亞的IKEA shop大概只會展示1000樣產品，並且按季更換熱門商品，省去顧客逛店的時間。IKEA shop是亞凱迪亞「IKEA Arcadia Planning Studio」的延伸，Planning Studio最早只有紐約、倫敦等地有，負責幫客戶設計搭配，而新設的IKEA shop則讓客戶有機會實際摸摸看看。

IKEA U.S.的執行長兼永續長Javier Quiñones的聲明指出，IKEA的展店目標非常簡單明瞭，只要有人願意嘗試IKEA的產品，他們就會設法開店，IKEA Arcadia的擴店行動既是發展的里程碑，也是向更多人提供體驗IKEA的機會。

IKEA指出，近年除了維持傳統的大型賣場，也在推廣小型賣場，另外網購的服務也愈來愈完善，再加上意外之喜的「IKEA pop-ups」，觸及的客戶面向愈來愈廣。Pop-ups類型的活動還會持續進化，提供顧客更多的驚喜。

亞凱迪亞 洛杉磯 日本

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