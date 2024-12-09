洛市最貴公寓 Beverly West頂層2350萬元成交

Beverly West是一棟22層頂級精品公寓樓，由35套公寓住宅組成。（取自Beverly West官網）

洛杉磯 豪華公寓市場似乎正在復甦。洛杉磯鄉村俱樂部（ Los Angeles Country Club）旁的1套頂層公寓，近日以2350萬美元成交，成為洛市今年最昂貴公寓交易。

這套名為「製作人」（The Producer）的頂層公寓，位於洛市1200 Club View Drive，是精品高層公寓樓Beverly West的最後1套公寓。Beverly West是1棟超豪華的22層高層建築，由35套公寓住宅組成，擁有俯瞰西海岸的全景視野。目前該公寓樓內的住宅幾乎全部售罄，僅剩最後1套正在關閉交易的小戶型公寓，售價550萬美元。

「製作人」頂層公寓擁有360度的海洋、城市和山脈景觀。（取自Beverly West官網）

「製作人」寬敞的空間占據整個22層，擁有360度的海洋、城市和山脈景觀。根據Beverly West官網信息，這套頂層公寓共4間臥室、4間浴室和2間盥洗室，占地7975平方英尺。由Plum Design的Lisa Garriss設計，設有落地玻璃牆、酒吧和大廚廚房。 公寓管理團隊為住戶提供的便利設施包括房車、代客泊車和24小時保全。

家具、電器來自歐洲頂級品牌。（取自Beverly West官網）

室內家電、家具均來自世界頂級品牌：德國Miele全套廚房；義大利 Grassi Pietre的客製化天然石材地板；Antonio Citterio設計的Arclinea廚房；MisuraEmme定製衣櫃；Vola、Dornbracht、Fantini、Kallista的豪華衛浴裝置；Lualdi Porte玻璃和漆門。家具品牌：Giorgetti、B&B Italia、Armani Casa、Poltrona Frau、Verpan、One Collection、Lasvit、Maxalto、Flos、Baker、John Pomp Studio等。

Vola、Dornbracht、Fantini、Kallista的豪華衛浴裝置。（取自Beverly West官網）

該公寓位於洛市範圍內，買家須承擔額外的購房成本。根據ULA法案（Measure United to House LA ，俗稱豪宅稅），超過515萬元的洛市住宅和商業房地產交易須繳納4%的轉讓稅；超過1030萬元的房產交易須繳納5.5%的轉讓稅 。對這筆交易，相當於近130萬美元的額外稅款。

除創下洛市價格紀錄，這套頂層公寓也是洛縣 今年第2昂貴的公寓交易。目前排名第1的交易，是今年5月成交、位於西好萊塢市的頂層公寓「8899 Beverly」，售價2400萬美元。這處房產在上市兩天後即售出。

根據Elliman最新房產數據報告，洛杉磯縣第3季公寓每平方英尺平均售價為897美元，較去年同期下降2.4%，公寓的平均銷售價格為135萬美元。第3季洛縣公寓銷售量總計506套，較去年同期下降0.8%。