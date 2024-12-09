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南加大專校友會 曾翔瑜新任會長、湯克成理事長

記者張庭瑜╱聖蓋博報導
在會長交接儀式上，現任會長團隊莊嚴地將象徵領導責任與使命的旗幟正式交接給新會長曾翔瑜（左四），標誌著校友會的領導權順利傳承，展現薪火相傳的精神與凝聚力。左起為第一副會長陳百齊、吳典龍、李建德、曾翔瑜、廖瓔蓮。（記者張庭瑜/攝影）
在會長交接儀式上，現任會長團隊莊嚴地將象徵領導責任與使命的旗幟正式交接給新會長曾翔瑜（左四），標誌著校友會的領導權順利傳承，展現薪火相傳的精神與凝聚力。左起為第一副會長陳百齊、吳典龍、李建德、曾翔瑜、廖瓔蓮。（記者張庭瑜/攝影）

2024年度理事長李建德正式將職務交接予2025年度理事長湯克成（右），象徵校友...
2024年度理事長李建德正式將職務交接予2025年度理事長湯克成（右），象徵校友會在新領導團隊帶領下開啟嶄新篇章。（記者張庭瑜/攝影）

加州中國大專院校聯合校友會7日晚在聖蓋博希爾頓酒店舉行第46屆年會，超過600位校友及各界來賓齊聚。曾翔瑜擔任2025年度會長、湯克成任理事長，活動還表揚多位對校友會有重大貢獻的資深成員。

年會由43所會員校友會的會旗遊行揭開序幕，象徵團結與凝聚力。隨後「薪火相傳」儀式中，曾翔瑜接任2025年度會長，並在現場宣誓將引領校友會邁向新篇章。新一屆會務團隊包括理事長湯克成、第一副會長廖瓔蓮及第二副會長高東茂。

卸任會長吳典龍回顧任內成果，2024年校友會在「團結創新共贏未來」理念下，除延續傳統活動，更首開先例舉辦匹克球賽、橋牌賽等創新活動，並因應選舉年舉辦選舉講座，廣受校友好評。

新會長曾翔瑜在就職致詞中指出，隨著台大與成功大學校友會回歸，校友會陣容更形壯大。她透露，2025年將大幅擴展活動規模，尤其是匹克球賽將首次對外開放，邀請社區及台灣選手參賽。此外，將整併母親節與父親節慶祝活動，規畫兩天系列活動，包括兒童繪畫、花藝展覽及卡拉OK比賽等，並將在戶外設置約20個攤位及音樂舞台，打造社區嘉年華氛圍。曾翔瑜特別提到，校友會已爭取到洛杉磯縣的活動資助，這將有助擴大親子活動規模。她承諾未來將持續強化與主流社會連結，發揚校友會精神。

活動致贈獎座感謝2024年活動召集人。（記者張庭瑜/攝影）
活動致贈獎座感謝2024年活動召集人。（記者張庭瑜/攝影）
活動中感謝2024年理事會服務團隊。（記者張庭瑜/攝影）
活動中感謝2024年理事會服務團隊。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心（中）頒發表揚狀，表彰在校友會及社區中做出傑出貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心（中）頒發表揚狀，表彰在校友會及社區中做出傑出貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
方樹強（中）頒發表揚狀，表彰在校友會及社區中做出傑出貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
方樹強（中）頒發表揚狀，表彰在校友會及社區中做出傑出貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀（中）頒發表揚狀，以肯定他們對社區及校友會的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀（中）頒發表揚狀，以肯定他們對社區及校友會的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
所有大專院校的成員高舉代表母校的旗幟，在2024年度會長團隊的帶領下整齊列隊，共...
所有大專院校的成員高舉代表母校的旗幟，在2024年度會長團隊的帶領下整齊列隊，共同向台下嘉賓行注目禮。（記者張庭瑜/攝影）

當晚，校友會也頒發多項殊榮，包括授予2004年會長陳耀華及空官校友會前會長周平之「終身成就獎」，以及表彰2014至2018年間五位前會長的「最佳貢獻獎」等，感謝校友會成員長期為校友會付出心力。

當晚節目精彩紛呈，2024年大專盃卡拉OK歌唱大賽的各組冠軍獻唱，將現場氣氛推向高潮。同時，活動公布年度賽事成績，淡江校友會在匹克球、高爾夫及卡拉OK比賽中囊括團體冠軍，展現超凡實力。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等多位政要均應邀出席。

加州 眾議員 洛杉磯

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