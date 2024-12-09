南加大專校友會 曾翔瑜新任會長、湯克成理事長
南加州中國大專院校聯合校友會7日晚在聖蓋博希爾頓酒店舉行第46屆年會，超過600位校友及各界來賓齊聚。曾翔瑜擔任2025年度會長、湯克成任理事長，活動還表揚多位對校友會有重大貢獻的資深成員。
年會由43所會員校友會的會旗遊行揭開序幕，象徵團結與凝聚力。隨後「薪火相傳」儀式中，曾翔瑜接任2025年度會長，並在現場宣誓將引領校友會邁向新篇章。新一屆會務團隊包括理事長湯克成、第一副會長廖瓔蓮及第二副會長高東茂。
卸任會長吳典龍回顧任內成果，2024年校友會在「團結創新共贏未來」理念下，除延續傳統活動，更首開先例舉辦匹克球賽、橋牌賽等創新活動，並因應選舉年舉辦選舉講座，廣受校友好評。
新會長曾翔瑜在就職致詞中指出，隨著台大與成功大學校友會回歸，校友會陣容更形壯大。她透露，2025年將大幅擴展活動規模，尤其是匹克球賽將首次對外開放，邀請社區及台灣選手參賽。此外，將整併母親節與父親節慶祝活動，規畫兩天系列活動，包括兒童繪畫、花藝展覽及卡拉OK比賽等，並將在戶外設置約20個攤位及音樂舞台，打造社區嘉年華氛圍。曾翔瑜特別提到，校友會已爭取到洛杉磯縣的活動資助，這將有助擴大親子活動規模。她承諾未來將持續強化與主流社會連結，發揚校友會精神。
當晚，校友會也頒發多項殊榮，包括授予2004年會長陳耀華及空官校友會前會長周平之「終身成就獎」，以及表彰2014至2018年間五位前會長的「最佳貢獻獎」等，感謝校友會成員長期為校友會付出心力。
當晚節目精彩紛呈，2024年大專盃卡拉OK歌唱大賽的各組冠軍獻唱，將現場氣氛推向高潮。同時，活動公布年度賽事成績，淡江校友會在匹克球、高爾夫及卡拉OK比賽中囊括團體冠軍，展現超凡實力。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等多位政要均應邀出席。
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