華埠服務中心長者照護機構開幕 設施先進 牙科眼科設備完善

眾嘉賓一同為「CSC醫療中心暨長者照護中心」剪綵。（記者劉子為/攝影）

歷經六年的籌備與規畫，華埠 服務中心全新打造的「CSC醫療中心暨長者照護中心」（CSC Health Center & PACE Center）7日在阿罕布拉市揭幕。該中心佔地4萬3000平方英尺，是一座設計先進的多功能設施，為社區提供全面的健康和社會服務。

開幕當日約200名賓客出席，包括聯邦眾議員趙美心 、駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀、加州眾議員方樹強及諸多捐款者與支持者，共同見證這一里程碑式時刻。活動環節豐富多彩，包含拍照留念、剪綵儀式、現場音樂表演、及設施參觀等，其簡約美麗外觀、先進全面醫療設備，引參觀者連連讚歎。

華埠服務中心董事會主席張志堅（右一）介紹並感謝其核心管理團隊。（記者劉子為/攝影）

華埠服務中心董事會主席張志堅表示，「今天是非常有意義且特別的一天。我代表董事會，熱烈歡迎各位來賓參與華埠服務中心最新兩大醫療項目的盛大開幕。」 他特別感謝支持該專案的各級政府、官員及社區成員，「這座嶄新的醫療項目是多方努力結晶，包括董事會成員、華埠服務中心團隊、社區居民，特別是阿罕布拉市市民。」張志堅還感謝多位捐款者，特別提到協和醫院健康基金會（PAMC）的大力支持。

該中心的牙科設備先進而齊全。（記者劉子為/攝影）

華埠服務中心執行長伍競群回顧該項目從構想到落成的整個過程，他指出，「六年前，我們意識到人口老齡化趨勢，需要建立長者照護中心。感謝前加州眾議員周本立提供的350萬美元種子基金，以及聯邦眾議員趙美心爭取的多項資金支持，才有今天的成果。」 伍競群提到，該中心不僅是一座設施，更是社區信任與支持的象徵。他介紹，「這裡將提供涵蓋小兒科、視光、牙科、行為健康、社會服務及藥房等全面服務，還將設立日間長者照護中心，預計服務300位長者及殘障人士。此外，十部流動巴士將確保行動不便者也能方便就診。」

國會議員趙美心（左二）為張志堅（左一）和伍競群（右二）頒發認證。（記者劉子為/攝影）

國會議員趙美心表示，這座設施從最初的一片空地，變成現在美麗而溫馨的健康中心，整個過程令人驚歎。她說，「該中心將徹底改變社區醫療服務，提供從牙科到社會服務的一站式支持，並專門設立新的工作培訓中心，幫助居民提升就業能力。」 她還強調，該設施是華埠服務中心半世紀來在社區不懈努力的延續，「CSC多年來在洛杉磯與聖蓋博谷地區以提供負擔得起的醫療服務、社會福利及經濟發展聞名，今天的開幕是他們不斷創新與服務的明證。」 趙美心還指出，她已為華埠服務中心又爭取了85萬美元的聯邦社區補助金，用於擴展人才培訓服務，她期待該就業中心的建成。趙美心代表聯邦政府向華埠服務中心頒發「年度最佳非營利組織」認證。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀到場祝賀。（記者劉子為/攝影）

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀表示，華埠服務中心的持續努力，是社區凝聚力的象徵。他感謝該中心長期以來對華人及更廣泛社區的貢獻，並祝賀新設施的啟用。

加州參議員佩瑞茲（Sasha Renee Perez）表示，該中心為社區健康與福祉設立新的標竿，尤其是長者和弱勢群體將因此受益。加州眾議員方樹強稱讚該設施是社區醫療和服務的里程碑，並承諾將繼續支持華埠服務中心的發展。阿罕布拉副市長黃幼平則指出，這一設施的落成，展現社區力量，並感謝華埠服務中心為阿罕布拉及周邊居民提供的重要服務。其餘多位貴賓，包括中華會館顧問馬樹榮、張自豪等也紛紛致詞，對華埠服務中心表達祝賀與支持。

發言後，眾嘉賓一同剪綵，正式宣告一個嶄新篇章的開始。