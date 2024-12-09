我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

華埠服務中心長者照護機構開幕 設施先進 牙科眼科設備完善

記者劉子為╱阿罕布拉報導
眾嘉賓一同為「CSC醫療中心暨長者照護中心」剪綵。（記者劉子為/攝影）
眾嘉賓一同為「CSC醫療中心暨長者照護中心」剪綵。（記者劉子為/攝影）

歷經六年的籌備與規畫，華埠服務中心全新打造的「CSC醫療中心暨長者照護中心」（CSC Health Center & PACE Center）7日在阿罕布拉市揭幕。該中心佔地4萬3000平方英尺，是一座設計先進的多功能設施，為社區提供全面的健康和社會服務。 

開幕當日約200名賓客出席，包括聯邦眾議員趙美心、駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀、加州眾議員方樹強及諸多捐款者與支持者，共同見證這一里程碑式時刻。活動環節豐富多彩，包含拍照留念、剪綵儀式、現場音樂表演、及設施參觀等，其簡約美麗外觀、先進全面醫療設備，引參觀者連連讚歎。

華埠服務中心董事會主席張志堅（右一）介紹並感謝其核心管理團隊。（記者劉子為/攝影...
華埠服務中心董事會主席張志堅（右一）介紹並感謝其核心管理團隊。（記者劉子為/攝影）

華埠服務中心董事會主席張志堅表示，「今天是非常有意義且特別的一天。我代表董事會，熱烈歡迎各位來賓參與華埠服務中心最新兩大醫療項目的盛大開幕。」 他特別感謝支持該專案的各級政府、官員及社區成員，「這座嶄新的醫療項目是多方努力結晶，包括董事會成員、華埠服務中心團隊、社區居民，特別是阿罕布拉市市民。」張志堅還感謝多位捐款者，特別提到協和醫院健康基金會（PAMC）的大力支持。

該中心的牙科設備先進而齊全。（記者劉子為/攝影）
該中心的牙科設備先進而齊全。（記者劉子為/攝影）

華埠服務中心執行長伍競群回顧該項目從構想到落成的整個過程，他指出，「六年前，我們意識到人口老齡化趨勢，需要建立長者照護中心。感謝前加州眾議員周本立提供的350萬美元種子基金，以及聯邦眾議員趙美心爭取的多項資金支持，才有今天的成果。」 伍競群提到，該中心不僅是一座設施，更是社區信任與支持的象徵。他介紹，「這裡將提供涵蓋小兒科、視光、牙科、行為健康、社會服務及藥房等全面服務，還將設立日間長者照護中心，預計服務300位長者及殘障人士。此外，十部流動巴士將確保行動不便者也能方便就診。」

國會議員趙美心（左二）為張志堅（左一）和伍競群（右二）頒發認證。（記者劉子為/攝...
國會議員趙美心（左二）為張志堅（左一）和伍競群（右二）頒發認證。（記者劉子為/攝影）

國會議員趙美心表示，這座設施從最初的一片空地，變成現在美麗而溫馨的健康中心，整個過程令人驚歎。她說，「該中心將徹底改變社區醫療服務，提供從牙科到社會服務的一站式支持，並專門設立新的工作培訓中心，幫助居民提升就業能力。」 她還強調，該設施是華埠服務中心半世紀來在社區不懈努力的延續，「CSC多年來在洛杉磯與聖蓋博谷地區以提供負擔得起的醫療服務、社會福利及經濟發展聞名，今天的開幕是他們不斷創新與服務的明證。」 趙美心還指出，她已為華埠服務中心又爭取了85萬美元的聯邦社區補助金，用於擴展人才培訓服務，她期待該就業中心的建成。趙美心代表聯邦政府向華埠服務中心頒發「年度最佳非營利組織」認證。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀到場祝賀。（記者劉子為/攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀到場祝賀。（記者劉子為/攝影）

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀表示，華埠服務中心的持續努力，是社區凝聚力的象徵。他感謝該中心長期以來對華人及更廣泛社區的貢獻，並祝賀新設施的啟用。

加州參議員佩瑞茲（Sasha Renee Perez）表示，該中心為社區健康與福祉設立新的標竿，尤其是長者和弱勢群體將因此受益。加州眾議員方樹強稱讚該設施是社區醫療和服務的里程碑，並承諾將繼續支持華埠服務中心的發展。阿罕布拉副市長黃幼平則指出，這一設施的落成，展現社區力量，並感謝華埠服務中心為阿罕布拉及周邊居民提供的重要服務。其餘多位貴賓，包括中華會館顧問馬樹榮、張自豪等也紛紛致詞，對華埠服務中心表達祝賀與支持。

發言後，眾嘉賓一同剪綵，正式宣告一個嶄新篇章的開始。

華埠 眾議員 趙美心

上一則

南加大專校友會 曾翔瑜新任會長、湯克成理事長

下一則

IKEA小型賣場 12月9日在亞凱迪亞開幕

延伸閱讀

接替趙美心 孟昭文出任國會亞太裔核心小組主席

接替趙美心 孟昭文出任國會亞太裔核心小組主席
孟昭文當選「國會亞太裔核心小組」主席 接棒趙美心13年任期

孟昭文當選「國會亞太裔核心小組」主席 接棒趙美心13年任期
羅省婦女新運會85周年 200嘉賓與會

羅省婦女新運會85周年 200嘉賓與會
加聯泰平醫療網 阿罕布拉市新醫護大樓開幕

加聯泰平醫療網 阿罕布拉市新醫護大樓開幕
聖蓋博辦退伍軍人紀念活動 趙美心等到場支持

聖蓋博辦退伍軍人紀念活動 趙美心等到場支持
感恩節助聖谷弱勢群體 趙美心分送200隻火雞

感恩節助聖谷弱勢群體 趙美心分送200隻火雞

熱門新聞

南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49
網名psychoz28的好市多員工，分享退貨奇葩事件。（psychoz28抖音）

好市多千元玩具 買了10年「孩子長大不再需要」退貨

2024-12-03 01:20

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊