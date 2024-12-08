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退休金強制提領有解方 專家籲善用後門轉換策略

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
汪光中建議運用Roth IRA後門轉換策略，避免73歲強制提領退休金帶來的額外稅務負擔及醫療保費調漲。（記者張庭瑜／攝影）
汪光中建議運用Roth IRA後門轉換策略，避免73歲強制提領退休金帶來的額外稅務負擔及醫療保費調漲。（記者張庭瑜／攝影）

面對美國退休金強制最低提款（RMD）政策帶來的稅務挑戰，北美華人會計師協會在「2024年末節稅理財生活大講座」上，由候任會長暨資深註冊會計師汪光中，深入剖析如何運用Roth IRA後門轉換策略應對RMD。

汪光中指出，隨著嬰兒潮世代（1946至1964年出生）逐漸邁入退休年齡，未來六年內，超過3000萬人將年滿65歲。根據美國稅法規定，擁有傳統退休帳戶（如401k、403b、Traditional IRA等）的納稅人，必須在73歲開始提領RMD，並繳納相關稅款。他解釋，這項規定對退休者的稅務負擔影響重大，尤其是收入高於一定門檻的個人或家庭，可能面臨更高比例的稅收和醫療保險費用。

汪光中說明RMD的稅務影響，指出單身者年收入超過2萬5000美元或夫妻合報收入超過3萬2000美元的納稅人，可能須要對社會福利（Social Security Benefits）納稅，部分情況下甚至高達85%的福利收入須納稅。此外，若單身收入超過10萬3000美元，或夫妻合報收入超過20萬6000美元，紅藍卡（Medicare Part B與Part D）的保費將根據每月調整金額(IRMAA)規定而上調。這些規定凸顯了提前進行稅務規畫的重要性。

如何應對RMD帶來的稅務挑戰？汪光中特別介紹Roth IRA後門轉換策略。他解釋，這是一種將資金從Traditional IRA轉入Roth IRA的財務規畫方法，過程中需一次性繳納稅款，但之後Roth IRA中的收益將完全免稅，且無需遵守RMD的強制提領規定。此外，若Roth IRA帳戶中的資金未在退休期間用完，繼承人可在10年內靈活提領，並可避免多數情況下的稅務負擔。

汪光中建議，最佳的退休規畫時機為59歲半至60歲之間，因為此時可開始動用退休金而無需繳納提早提領的罰款。他提醒，此階段是優化稅務策略的黃金時期，能有效減少未來的稅務壓力。

在回顧Roth IRA的政策歷史時，汪光中提到，這項工具於1997年由參議員William Roth推動立法，但國會曾多次試圖取消後門轉換策略，認為其對高收入人群較為有利。他強調，儘管如此，Roth IRA後門轉換仍是一項非常實用的長期稅務規畫工具，但操作時民眾需諮詢專業會計師或財務顧問，以制定符合個人需求的方案。

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