談稅改超實用 稅務講座吸引逾百人參與

參與2024年度稅務理財講座的重量級講師群，包括北美華人會計師協會高層代表、國稅局雙語專員等。（記者張庭瑜／攝影）

北美華人 會計師協會攜手國稅局 7日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦2024年度稅務理財講座。此次活動是繼疫情期間線上舉辦後，第二年恢復實體形式進行，讓與會者能面對面交流，營造更具互動性的學習氛圍。講座吸引超過百位僑民參與。

講座由北美華人會計師協會榮譽監事長陳英煌、會長張青(Eric Zhang)、理事長李崇正及候任會長汪光中等共同召集。張青指出，鑒於新任總統川普即將上任，2025年稅法(TCJ)可能出現重大調整，使得年底稅務規畫尤為關鍵。為此，協會特別邀請多位資深會計師、精算師及國稅局雙語專員，從財務、稅務到生活各層面，為民眾分析新政可能帶來的影響。

汪光中在講座中重點介紹「Roth IRA Backdoor」退休金 轉換技巧。他介紹，Traditional IRA始於1974年，401(k)創立於1978年，而Roth IRA則在1997年推出，這些工具對退休規畫有著不同程度的影響。他著重分析強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)議題，並分享對退休金規畫的專業見解。

協會副會長楊平憑藉其38年的會計從業經驗，為與會者詳細剖析國稅局查帳趨勢，並分享其與國稅局打交道的經驗。國稅局外展部資深聯絡官兼雙語稅務專家郭珊珊(Susanne Guo)則重點介紹2025年報稅季準備要點，同時提供防範網絡稅務詐騙和身分盜竊的建議。

北美華人會計師協會年度講座逾百人參與。（記者張庭瑜／攝影）

洛僑中心副主任鄭心茹肯定了北美華人會計師協會的持續貢獻。她表示，協會多年來堅持舉辦稅務講座，已在僑界建立良好口碑，每次活動都能吸引大量民眾參與。她也特別提到，相較於一般例行性活動，這類與民眾切身權益相關的講座更具實質意義。

此次講座獲得摩根士丹利、華美銀行等知名機構贊助。活動內容涵蓋退休金規畫、稅改政策要點、醫療支出可扣除項目解析、小額理財策略等多元主題，為僑民提供一站式的稅務理財指導。