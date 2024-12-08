獲獎紀錄片《里斯本丸沉沒》 導演方勵為死難者和後代發聲

《里斯本沉沒》獲中國第37屆電影金鷄獎最佳紀錄片獎。（劇組提供）

華人導演方勵近日帶著他的獲獎紀錄片《里斯本丸沉沒》與洛杉磯觀眾見面，九場放映會，場場爆滿。（記者楊青/攝影） 華人導演方勵（右二）與洛杉磯觀眾見面。（記者楊青/攝影）

剛剛獲得中國第37屆電影金鷄獎最佳紀錄╱科教片獎的華人導演方勵，近日帶著獲獎紀錄片《里斯本丸沉沒（The Sinking of the Lisbon Maru）》與洛杉磯 觀眾見面，九場放映會場場爆滿。

「我希望世界能夠看到這段82年前發生在中國的歷史慘劇，聽到1816位盟軍戰俘和他們家庭悲歡離合的故事，目睹255位善良的舟山漁民的英勇義舉，記住828位遇難東極島海域的盟軍亡魂。」方勵說，過去五年，他懷著一顆沉重的心、一種高度的歷史責任感來拍攝和製作這部紀錄片，先後訪問了120多個家庭，跨越英國、日本 和中國，「我感覺是對那些死難者和他們後代和家人的一種承諾和責任」。

1942年9月，1816名戰俘登上日本商船里斯本丸，從香港 途經中國東海海域前往日本。由於這艘日本商船沒有遵循日內瓦公約貼上運載戰俘的標誌，在中國東海舟山群島附近遭遇美國海軍魚雷攻擊，里斯本丸中彈後不久開始下沉，船上日裔民眾和大部分日軍迅速撤離，但日軍在撤離時卻用木板和帆布將戰俘們釘死在船倉下，留下六名日軍把守。在經過一天的奮力自救，戰俘們打破封鎖，但在逃生過程中遭到日軍殘酷掃射，大多數戰俘落海身亡，828人喪生。與此同時，附近的中國漁民發現船難後，拚死搶救盟軍戰俘，幫助近400名戰俘撿回生命。

「本片全部基於歷史事實」，方勵在《里斯本丸沉沒》開頭這樣寫道。多年來往返於中國和洛杉磯之間，方勵本職是一名地球物理學家，因為對電影的熱愛，曾拍攝過20多部電影，但導演製作紀錄片則是第一次。

年代久遠、整船沉入海底、難以找到親歷者，是《里斯本丸沉沒》最大難題。為找到線索，方勵花巨資在英國三大報紙刊登廣告，得到380多條直接線索，之後走訪120多個家庭，最後採訪20多個家庭，「每一家人在被採訪時都以淚洗面，太讓人心碎了」，他表示，看到這麼多由戰爭帶來的悲歡離合，不知還有多少故事沒被講述？

英國士兵約翰維福（右）與香港女孩梁秀金（左）的初戀和新婚，因爲《里斯本丸沉沒》畫上句號。（方勵提供） 約翰維福喪生後，梁秀金歷經坎坷，頑强生活。（家屬提供） 《里斯本沉沒》劇組人員訪問梁秀金後人。前右一為導演方勵、中為梁秀金女兒黃婉瓊、左一為台灣電影人焦雄屏；後右一為吳天明導演女兒吳妍妍。（方勵提供）

影片由兩名倖存盟軍士兵和盟軍的後人們講述的故事中，包括一名英軍與一名中國女孩的淒美故事。英軍士兵約翰維福是船上一名戰俘，沉船發生前，他寫信告訴媽媽，自己愛上了香港女孩梁素琴（梁秀金）。但約翰維福沒能回到媽媽的身邊，他的母親最後接到的不是自己的兒子和中國兒媳婦，而是兒子喪生里斯本丸的噩耗。多年後，梁素琴從香港遷居廈門。

影片面世後，方勵日前在前往廈門領獎時見到了梁素琴唯一的孩子黃婉瓊和她的外孫蘇先生，戰爭無情摧毀了梁素琴的初戀和新婚，她在經歷坎坷命運後仍然頑強地將唯一的女兒撫養長大，在生命的最後時刻還懷抱新生的曾外孫女，淒美人生令人噓唏。