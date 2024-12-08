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EMS：川普必將縮減聯邦醫療預算

記者王若然╱洛杉磯報導
非營利組織「兒童合作者」主席Mayra Alvarez。（視頻截圖）
非營利組織「兒童合作者」主席Mayra Alvarez。（視頻截圖）

美國下一任總統川普上台後，不少人擔憂聯邦醫療補助（Medicaid）會被大幅削減。少數族裔媒體（EMS）6日舉辦線上會議，邀請專家探討川普政府領導下，對聯邦醫療補助及兒童福利項目的影響。專家認為，聯邦醫療預算必將大幅度縮減。

兒童與家庭中心執行主任、喬治城麥科德公共政策學院研究教授Joan Alker介紹，川普曾承諾不會縮減州醫療補助（Medicare）和社安補助項目、國防經費，由此基本可以確定，川普政府將會對Medicaid進行削減。她說，這些削減將來得「很快」、「很大」。「要時刻關注國會明年1月的預算案。」

Joan Alker說，Medicaid主要為低收入弱勢群體提供醫療補助，並且是美國長期看護醫療服務、行為障礙以及藥物濫用治療服務的最大支付方。美國一半兒童使用該醫療，40%至50%的生產費用也由該醫療系統報銷。此外，在各州接受來自聯邦的資金撥款中，聯邦醫療補助占比最大，約56%。因此，若Medicaid預算被縮減，將會影響各州多個方面經濟預算。

提倡兒童平等權益的非營利組織「兒童合作者」主席Mayra Alvarez介紹，除Medicaid，兒童健康保險（CHIP）、補充營養補助（SNAP）的資金可能也被縮減。在美國，至少有500萬兒童的父母中至少有一人為無證移民；在加州，900萬兒童中，有四分之三為少數族裔，至少一半兒童的母親或父親是移民。Mayra Alvarez說︰「川普及其團隊過去所提出的競選理念，會傷害這些兒童及其家庭。」

預算與政策優先事項中心（Center on Budget and Policy Priorities）高級研究員Richard Kogan則分析總統更改國會通過預算案的權限。他總結說，在美國歷史上，沒有任何一屆總統有更改國會預算案的先例，美國法律規定總統沒有權力削減國會已經通過的某項目的資金。不過，美國法律賦予了總統要求國會修改某項目預算的金額，但這一過程也必須合乎規定，公開透明。他說，「我很擔憂國會會削減聯邦醫療補助、食品補助」等行動，但是具體的預算政策由國會決定，總統的角色是確保這些預算被合法執行。

兒童與家庭中心執行主任、喬治城麥科德公共政策學院研究教授Joan Alker。（...
兒童與家庭中心執行主任、喬治城麥科德公共政策學院研究教授Joan Alker。（視頻截圖）
預算與政策優先事項中心高級研究員Richard Kogan。（視頻截圖）
預算與政策優先事項中心高級研究員Richard Kogan。（視頻截圖）

預算 川普 Medicaid

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