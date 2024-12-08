橙縣優點多 越來越多華人定居

橙縣商業協會首席經濟諮詢師華洛德博士（中）在南加州政府協會會議上發言。（視頻截圖）

南加州 政府協會（Southern California Association）近日發布「2024南加州經濟報告」，邀請專注南加六縣經濟發展的專家介紹最新經濟趨勢。橙縣 商業協會（OC Business Council）首席經濟諮詢師華洛德（Wallace Walrod）指出，近幾年包括華人在內的亞裔 ，越來越多選擇橙縣定居。預計2050年後，該縣亞裔人口將超過西裔，稱為橙縣第一大人口。

華洛德接受本報採訪時稱，橙縣亞裔居民每年都在增長，並在社區中十分活躍。橙縣有很多圍繞華人創建的企業和產業，特別是有許多華人創業家在這裡投資，創辦很多成功華資企業。他特別提及加州財政廳（Department of Finance）對橙縣人口種族組成的預測，他說，以前該預測認為，西裔是橙縣增長最快的群體，但最新加州財政廳的預測有所改變，2050年開始，橙縣亞裔人口將超過西裔。

根據加州財政廳今年最新的人口預測，橙縣在2051年亞裔人口首次超過西裔。2051年，橙縣將共有人口115萬7987人，其中亞裔90萬1303人，西裔89萬4587人。屆時，亞裔是該縣的第一大人口。

華洛德說︰「我的兒子就娶了一位華裔女孩。」他特別指出，橙縣的亞裔學生學術表現優異。在一項測試公立學校學生能否成功進入加州公立大學的研究中，該縣公立學校能夠進入公立大學的學生比率為55%，而亞裔學生則高達82%。

華洛德在「2024南加州經濟報告」中指出，橙縣在南加六縣中，失業率最低，家庭收入中位數最高，貧困率最低，人口受教育程度最高。

橙縣經濟最主要的兩大產業包括：醫療和娛樂。橙縣未來有商住多個大投資案，總價值超過100億美元，也保證了該地區未來幾年強勁的經濟和就業表現。這些新建案包括：安那罕娛樂購物中心「OCVIBE」，包括1500個住房單位和520間旅館房間以及購物商場、餐廳等；迪士尼擴建計畫，將投資20億美元；聖塔安那（Santa Ana）市歷史上最大的投資案，29億元創建購物中心，3750住房單位等；希望之城抗癌中心；爾灣加大醫療中心等。

不過橙縣也面臨住房短缺，房價高等挑戰。橙縣房屋中位數以及房租在南加州六縣中最高，該地區洪災、火災風險，也是房屋保險價格居高不下的原因之一。橙縣靠海的地理位置，也較易受到氣候變暖帶來的影響。華洛德表示，若橙縣住房危機沒有緩解，恐怕會長期影響該地人口發展，破壞勞工市場。他指出，解決住房危機，是橙縣未來發展的首要目標。