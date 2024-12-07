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麻疹患者現蹤洛杉磯國際機場 旅客有感染風險

洛杉磯訊
洛縣通報一例麻疹病例，患者曾在洛杉磯國際機場逗留，公共衛生廳提醒接種疫苗。圖為示意圖。（取自pexel）
洛縣通報一例麻疹病例，患者曾在洛杉磯國際機場逗留，公共衛生廳提醒接種疫苗。圖為示意圖。（取自pexel）

洛杉磯縣公共衛生廳近日通報，確認一例麻疹病例。該患非洛縣居民，11月底到洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport, LAX），引發旅客健康風險警示。

公共衛生廳消息，該患者11月27日搭乘卡達航空（Qatar Airways）QR 0739航班，降落LAX的國際航站樓（Tom Bradley International Terminal）155號登機門。當日下午12時30分至6時曾在該航廈活動的民眾，可能因接觸患者而受麻疹病毒威脅。

目前，洛縣公共衛生廳正與美國疾病控制與預防中心（CDC）合作，通知航班上可能被傳染的特定乘客，並展開相關調查，追蹤及控制病毒傳播風險。 公共衛生官員呼籲，曾在上述時間和地點活動的民眾，應立即檢視自身疫苗接種情況。未曾接種麻疹疫苗或疫苗狀態不明者，應諮詢醫療專業人士，並留意健康狀況。若至12月18日仍未出現症狀，則無感染風險。

洛縣公衛官Muntu Davis提醒，麻疹具高傳染性，可通過空氣及接觸表面傳播。感染者在症狀出現前就可能傳染他人，疫苗是預防麻疹最有效方法。他呼籲民眾提高警覺，及早接種疫苗，保護自己與家人。

麻疹是一種病毒性傳染病，主要通過患者呼吸、咳嗽或打噴嚏的飛沫傳播。病毒可在空氣或物體表面存留數小時，接觸受污染的空氣或表面後，若用手觸碰眼睛、鼻子或口腔，即可能感染。 症狀包括高燒（超過攝氏38.3度）、咳嗽、流鼻水、紅眼、口腔內白色斑點以及全身皮疹。皮疹通常從臉部開始，逐漸蔓延至全身，並伴隨高傳染性。

麻疹可通過接種麻疹、腮腺炎及風疹三聯疫苗（MMR或MMRV）有效預防。疫苗需分兩劑接種，效力高達97%。截至2024年11月21日，全美共通報280例麻疹病例，為2023年同期的兩倍以上，其中40%的患者需住院治療。洛縣此前於2月通報過一例麻疹病例，此次為本年度第2例，進一步顯示未接種疫苗人群的高風險性。

公共衛生廳特別提醒，未投保或保險不足的兒童與成人，可通過「兒童疫苗計畫」（Vaccines for Children, VFC）及「成人疫苗計畫」（Vaccines for Adults, VFA）獲取免費或低成本疫苗。詳情可撥打211或造訪洛縣公共衛生廳網站http://publichealth.lacounty.gov/ip/clinics.htm。 民眾如有疑問或需要更多資訊，請造訪洛縣公共衛生廳官方網站ph.lacounty.gov/measles。

疫苗 洛縣 洛杉磯國際機場

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