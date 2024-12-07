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南加6縣房價攀升 10月買氣增1成

編譯胡立宗／綜合報導
南加六縣房價雖攀升，但仍見買氣。（取自Pexels網頁）
南加六縣房價雖攀升，但仍見買氣。（取自Pexels網頁）

橙縣紀事報報導，南加6縣10月的房屋成交量月增10%，來到1萬4662間，顯示儘管房貸利率高企、房價也未降低，但想買房的人還是願意進場。

前瞻2025年，多數分析師認為買氣還會增強，房貸利率應該在6.3%上下，房價可能上升3.7%。

各縣的數據如下：

洛杉磯縣：房價中位數月增5%至87萬5000美元，成交量月增15.3%至4899筆；

橙縣：中位價月增6%至115萬美元，成交量月增4.7%至1994筆；

河濱縣：中位價月增5.4%至58萬5000元，成交量月增11%至2808筆；

聖伯納汀諾縣：中位價月增6.1%至52萬5000元，成交量月增1.6%至1945筆；

聖地牙哥縣：中位價月增7%至87萬9000元，成交量月增9.6%至2372筆；

范杜拉縣：中位價月增0.7%至83萬美元，成交量月增32%至644筆。

整體來說，南加房屋的中位價在過去12個月內增加了5%至77萬5000元，過去23個月內第16次增加。房地產資訊商CoreLogic等指出，10月的成交量月增17%至1萬4662筆，11月的交易量應該還會增加。

仲介Redfin指出，南加待售物件自今年初增加了47%，但10月只剩5萬4000間。買房的價格平均落在84萬4000美元，橙縣過半的房屋售價超過128萬美元。同時康斗的價格也在攀高，南加中位價68萬2500美元，洛縣、橙縣、聖地牙哥在70萬美元至80萬美元間。

對於2025年，多數分析師認為，雖然房貸利率會比今年稍低一點，但高企的利率不致妨礙成交量，同時交易價格也將成長3.7%，略低於2024年的4%。

南加 利率 橙縣

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