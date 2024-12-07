鑰匙掉入下水道 華人用強力磁鐵撈回 專家建議多招自救

華裔居民鑰匙掉下水道巧用強力磁鐵成功撈回，然而縣府也提醒民眾勿擅開井蓋以免觸法。（讀者提供）

鑰匙掉入下水道，許多民眾往往手足無措。然而，許多洛杉磯 當地縣市政府均提醒，切勿擅自打開公共下水道井蓋，以免觸法並發生危險。市土木工程部特別設立24小時緊急專線800-675-HELP(4357)，可隨時派遣專業人員處理；若是住家內的下水道，則可先嘗試使用小鉗子等工具撈取。

洛縣 華人劉先生的鑰匙近日不慎掉入下水道，嘗試多種方法都無法取回。後來他從網路討論中得知，可使用釣魚 磁鐵，最終順利找回鑰匙。「這個方法既安全又有效，關鍵是要選用夠強力的磁鐵」，劉先生分享經驗說。

專業水電公司建議，遇到鑰匙掉入下水道時，可循序漸進地嘗試以下方法：首先使用小鉗子直接撈取；若無法成功，可將衣架拉直並彎成鉤狀進行勾取；若仍然無效，可考慮使用排水蛇管等小型管道清理工具，或是強力磁鐵。若這些方法都無法順利取回，建議立即聯繫專業水管工，避免因不當操作造成損害。

根據洛杉磯縣現行法規，任何未經授權打開公共沙井蓋的行為均屬違規。打開沙井蓋需事先取得相關部門許可，違者可能面臨罰款或其他法律處分。市府強調，擅自開啟沙井蓋不僅違法，更存在重大安全隱憂，下水道內可能積存有毒氣體，且在缺乏專業訓練與安全措施情況下，容易發生滑落等意外。

洛杉磯市府提供全天候緊急協助服務，民眾可撥打熱線800-675-HELP(4357)尋求協助，或透過市府網站提交詳細報告。