台灣女壘隊洛城移訓 12/9示範交流賽 僑界可免費觀賽

中華女子壘球國家隊到洛杉磯展開移地訓練，將於12月9日與Grace University女子壘球隊進行友誼賽。（讀者提供）

為積極備戰2026亞運及2028洛杉磯奧運資格賽，中華女子壘球國家代表隊日前抵達洛杉磯，展開為期兩周的移訓。球隊將於9日下午1時在芳泉谷康樂中心暨體育公園（Fountain Valley Recreation Center and Sports Park），與橙縣Grace University女子壘球隊進行示範交流賽，免費開放僑界觀賽。

中華民國壘球協會指出，此行由全台精選的24名國手、10名教練團成員及1名翻譯組成。此行不僅為備戰2026年名古屋亞運，更著眼2025年泰國曼谷亞洲盃及中國成都世界運動會。由於亞洲盃成績將直接影響2026世界盃 分組賽資格，攸關奧運積分，每場國際賽事皆關係重大。

據悉，2028洛杉磯奧運女子壘球項目採取三階段選拔制度：首階段為2026世界盃冠軍與東道主美國隊直接晉級；第二階段由2027年美洲、歐非、亞大三區資格賽各取一席；最後則由三區資格賽次、三名球隊組成六隊，進行最終資格賽角逐最後一席入場券。較諸東京奧運 ，此次增設六隊爭奪制，賽制更趨公平。

Grace University校長、洛杉磯加大 教育學博士艾勒（Todd Eller）表示，該校女壘隊雖為今年新成軍，但已網羅多位美國高中明星球員，實力不容小覷，迄今已擊敗四所大學勁旅。此次交流賽將透過翻譯進行跨文化交流，很有意義。值得注意的是，2028年奧運女子壘球賽事將移師美國壘球重鎮奧克拉荷馬州舉行，該地為美國國家隊訓練基地，距洛杉磯約1382哩。主辦方此舉可避免另建賽事場館，善用現有資源。

本次移訓期間雖安排多場練習賽，但12月9日是唯一一場與美國大學隊伍的正式交流賽。主辦方歡迎僑界蒞臨觀賽，為中華隊加油打氣。賽後球員將與僑胞進行互動交流。