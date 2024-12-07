我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

台灣女壘隊洛城移訓 12/9示範交流賽 僑界可免費觀賽

記者張庭瑜／洛杉磯報導
中華女子壘球國家隊到洛杉磯展開移地訓練，將於12月9日與Grace University女子壘球隊進行友誼賽。（讀者提供）
中華女子壘球國家隊到洛杉磯展開移地訓練，將於12月9日與Grace University女子壘球隊進行友誼賽。（讀者提供）

為積極備戰2026亞運及2028洛杉磯奧運資格賽，中華女子壘球國家代表隊日前抵達洛杉磯，展開為期兩周的移訓。球隊將於9日下午1時在芳泉谷康樂中心暨體育公園（Fountain Valley Recreation Center and Sports Park），與橙縣Grace University女子壘球隊進行示範交流賽，免費開放僑界觀賽。

中華民國壘球協會指出，此行由全台精選的24名國手、10名教練團成員及1名翻譯組成。此行不僅為備戰2026年名古屋亞運，更著眼2025年泰國曼谷亞洲盃及中國成都世界運動會。由於亞洲盃成績將直接影響2026世界盃分組賽資格，攸關奧運積分，每場國際賽事皆關係重大。

據悉，2028洛杉磯奧運女子壘球項目採取三階段選拔制度：首階段為2026世界盃冠軍與東道主美國隊直接晉級；第二階段由2027年美洲、歐非、亞大三區資格賽各取一席；最後則由三區資格賽次、三名球隊組成六隊，進行最終資格賽角逐最後一席入場券。較諸東京奧運，此次增設六隊爭奪制，賽制更趨公平。

Grace University校長、洛杉磯加大教育學博士艾勒（Todd Eller）表示，該校女壘隊雖為今年新成軍，但已網羅多位美國高中明星球員，實力不容小覷，迄今已擊敗四所大學勁旅。此次交流賽將透過翻譯進行跨文化交流，很有意義。值得注意的是，2028年奧運女子壘球賽事將移師美國壘球重鎮奧克拉荷馬州舉行，該地為美國國家隊訓練基地，距洛杉磯約1382哩。主辦方此舉可避免另建賽事場館，善用現有資源。

本次移訓期間雖安排多場練習賽，但12月9日是唯一一場與美國大學隊伍的正式交流賽。主辦方歡迎僑界蒞臨觀賽，為中華隊加油打氣。賽後球員將與僑胞進行互動交流。

東京奧運 洛杉磯加大 世界盃

上一則

中國大陸遊客回流南加 人數已近疫情前

下一則

南加6縣房價攀升 10月買氣增1成

延伸閱讀

中國大陸遊客回流南加 人數已近疫情前

中國大陸遊客回流南加 人數已近疫情前
涉假結婚騙綠卡？洛城機場失蹤女 又有新案情

涉假結婚騙綠卡？洛城機場失蹤女 又有新案情
洛杉磯縣現麻疹病例 機場旅客有感染風險

洛杉磯縣現麻疹病例 機場旅客有感染風險
洛杉磯市中心2地標摩天大樓估值 暴跌近7成

洛杉磯市中心2地標摩天大樓估值 暴跌近7成
洛杉磯縣新檢察長霍克曼 宣誓就職

洛杉磯縣新檢察長霍克曼 宣誓就職
洛城機場失蹤女 被拍到拿著行李進墨西哥 被警方列為「自願失蹤」

洛城機場失蹤女 被拍到拿著行李進墨西哥 被警方列為「自願失蹤」

熱門新聞

2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49
網名psychoz28的好市多員工，分享退貨奇葩事件。（psychoz28抖音）

好市多千元玩具 買了10年「孩子長大不再需要」退貨

2024-12-03 01:20

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控