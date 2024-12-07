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南加中國遊客增長迅速 回溫至疫情前峰值

記者王若然／洛杉磯報導
疫情結束後，中國大陸遊客回流南加州。（示意圖，Pexels）
疫情結束後，中國大陸遊客回流南加州。（示意圖，Pexels）

加州政府協會（Southern California Association）近日發布2024年經濟報告，隨著疫情結束，南加州旅遊業逐漸回溫接近疫情前峰值，其中來自中國的遊客，疫情後增長迅速。該機構預計，2024年南加旅遊業的強勢增長態勢，會延續至2025年。

根據這份報告，疫情之後，抵達洛杉磯國際機場（LAX）的旅客恢復至近疫情前水平。而安大略（Ontario）、布班克（Burbank）機場的旅客數量，已經超過疫情前最高紀錄。其中國際旅客的到達，推動南加州的經濟發展。在疫情前，來自中國的旅客是加州最大的國際旅客群體之一，疫情前每月有約12萬中國遊客抵達加州。這部分群體的人數逐漸增長，靠近疫情前水平。他們多是從中國上海、北京、廣州抵達洛杉磯國際機場或舊金山國際機場。

除機場旅客人數明顯增加，洛杉磯和橙縣的酒店入住和主題公園遊客人數也有明顯增加，說明南加州旅遊業正在復甦。根據圖表，洛杉磯縣酒店2024年1月至7月間的入住率在70%左右；橙縣則在65%至80之間。

2023年南加州主題公園遊客人數大幅增加，包括Magic Mountain、迪士尼樂園及Knott's Berry Farm。2023年，環球影城遊客數量破紀錄，有970萬遊客。2024年也將是遊客數量暴增的一年，其中在2023年2月開放的任天堂樂園，是環球影城遊客暴增的主要原因。

橙縣經濟委員會主要經濟諮詢師Wallace Walrob介紹，目前尚不清楚川普上任後的移民政策會如何影響國際旅客。不過南加州地區目前的旅遊業發展勢頭良好。

南加州政府協會亦預測，2024年南加旅遊業強勁增長的態勢，會延續到2025年。南加州政府協會指出，2024年南加州經濟比預測的要強勁。今年就業數量是2023年的兩倍，不過經濟增長主要集中在醫療及社會輔助、娛樂旅遊、公共行政三個板塊。

南加州政府協會主要涵蓋南加州六大縣，包括洛杉磯縣、橙縣、范杜拉縣、聖伯納汀諾縣、內陸帝國、河濱縣。

加州 南加 疫情

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